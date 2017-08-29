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Франция созовет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма

Международная панорама
29 августа, 13:25 UTC+3 ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

По словам президента страны Эмманюэля Макрона, борьба с терроризмом является приоритетом международной политики Франции

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция планирует провести международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщил во вторник президент страны Эмманюэль Макрон на ежегодном совещании послов Франции, которое проходит в Париже.

Как подчеркнул французский лидер, противодействие финансированию терроризма должно стать одним из ключевых направлений в борьбе с этим глобальным явлением. "Если мы хотим достичь результатов в борьбе с терроризмом и его финансированием, нужно поддерживать требовательные связи со всеми и иметь четкий график и ясно обозначенные приоритеты", - сказал он.

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"Именно поэтому, - продолжил Макрон, - в начале следующего года Франция проведет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма". При этом глава республики не уточнил, в каком формате пройдет это совещание и каков может быть состав его участников.

По словам французского лидера, борьба с терроризмом также является приоритетом международной политики Франции. Макрон отметил, что сегодня в мире много вызовов, с которыми сталкиваются страны. "В этом свете безопасность наших граждан и борьба с терроризмом - первый приоритет нашей международной политики", - сказал Макрон. "Безопасность граждан Франции является смыслом нашей дипломатии", - сказал глава французского государства.

Встреча президента с дипломатами проходит в Елисейском дворце на второй день стартовавшей накануне Недели послов. В ее рамках главы дипломатических миссий Франции за рубежом традиционно встречаются во французской столице с политическим руководством страны, предпринимателями, руководителями общественных организаций. Завершится серия совещаний глав французских дипломатических миссий 31 августа. Ожидается, что ее итоги подведет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
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Макрон, Эмманюэль
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