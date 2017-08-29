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США направили в Литву усиленный патруль из семи истребителей

Международная панорама
29 августа, 16:54 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 29, августа. /ТАСС

В литовском минобороны не уточнили причины усиления миссии

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ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. США направили в Литву, откуда с авиабазы Зокняй члены НАТО осуществляют со сменой через четыре месяца контроль над воздушным пространством стран Балтии, усиленный патруль из семи истребителей. Об этом во вторник сообщило министерство обороны Литвы.

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"На авиабазе литовских ВВС в Зокняй приземлились семь F-15 Eagle", - отметило ведомство. Обычно союзники по альянсу командируют туда четверку истребителей.

Причины усиления так называемой миссии воздушной полиции минобороны не уточнило. В конце июля президент балтийской республики Даля Грибаускайте заявила, что США усилят военное присутствие в Литве на время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017". "В период этих учений США дислоцируют в Литве вдвое больше истребителей, чем обычно. Будет больше военнослужащих, техники и кораблей", - сказала она.

Американский контингент, в котором насчитывается 140 человек, прибыл в Зокняй с места постоянной дислокации на авиабазе Лакенхет в Великобритании. В среду состоится церемония передачи дежурства, которое с начала мая нес с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon контингент ВВС Польши.

Страны Балтии не располагают необходимой авиацией для контроля над своим воздушным пространством. С 2004 года это обеспечивают их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они в составе четырех истребителей базировались в Зокняй. С апреля того же года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

В Литве с 2004 года произведено 45 ротаций. В миссии воздушной полиции за это время участвовали истребители 17 стран - членов альянса.

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