США направили в Литву усиленный патруль из семи истребителей

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. США направили в Литву, откуда с авиабазы Зокняй члены НАТО осуществляют со сменой через четыре месяца контроль над воздушным пространством стран Балтии, усиленный патруль из семи истребителей. Об этом во вторник сообщило министерство обороны Литвы.

"На авиабазе литовских ВВС в Зокняй приземлились семь F-15 Eagle", - отметило ведомство. Обычно союзники по альянсу командируют туда четверку истребителей.

Причины усиления так называемой миссии воздушной полиции минобороны не уточнило. В конце июля президент балтийской республики Даля Грибаускайте заявила, что США усилят военное присутствие в Литве на время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017". "В период этих учений США дислоцируют в Литве вдвое больше истребителей, чем обычно. Будет больше военнослужащих, техники и кораблей", - сказала она.

Американский контингент, в котором насчитывается 140 человек, прибыл в Зокняй с места постоянной дислокации на авиабазе Лакенхет в Великобритании. В среду состоится церемония передачи дежурства, которое с начала мая нес с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon контингент ВВС Польши.

Страны Балтии не располагают необходимой авиацией для контроля над своим воздушным пространством. С 2004 года это обеспечивают их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они в составе четырех истребителей базировались в Зокняй. С апреля того же года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

В Литве с 2004 года произведено 45 ротаций. В миссии воздушной полиции за это время участвовали истребители 17 стран - членов альянса.