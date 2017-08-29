Итальянские власти будут размещать мигрантов в домах, конфискованных у мафии

РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Мигранты, на законных основаниях живущие в Италии, будут получать бесплатно жилье в домах, конфискованных у преступных организаций. Как сообщает во вторник газета Messaggero, с таким предложением выступило МВД. В министерстве уже рассматривают технические возможности для реализации такого предложения.

На такую меру власти решили пойти после громкого скандала, разразившегося в Риме после того, как полиция разогнала неделю назад в центре столицы мигрантов, незаконно занявших одно из пустующих зданий вблизи центрального вокзала Термини. Около 100 семей выходцев преимущественно из Сомали и Эритреи еще в 2013 году заняли пустующее здание. В 2015 году суд признал это "незаконной оккупацией" и постановил расселить дом, где отсутствовали элементарные гигиенические условия.

Римские власти приступили к выполнению этого распоряжения только сейчас. Мигранты отказались покидать свои жилища и в знак протеста разбили спонтанный лагерь на площади в центре Рима. Попытка их разгона закончилась столкновениями с полицией, в которых пострадали не менее 13 человек.

В результате открытого прокуратурой Рима после инцидента расследования выяснилось, что помещения в здании "сдавались" по цене €10 с человека за ночь. Полиция выясняет, кто зарабатывал на такой аренде жилья.

Миграционный кризис

Оккупация пустующих домов в Риме - давняя практика. Со временем образовались целые движения, отстаивающие право на бесплатное жилье. Всего в Риме около 400 незаконно занятых зданий должны быть освобождены. В субботу в столице прошла многочисленная манифестация мигрантов и активистов движения за право на бесплатное жилье.

По данным комитета по борьбе с мафией, только в 2015 году у преступников было конфисковано в пользу государства 17 тыс. объектов недвижимости. Наибольшее их число находится на Сицилии. Заселять эти площади смогут только законные мигранты и беженцы, получившие политическое убежище в Италии. Речь не идет о временном приеме мигрантов.

Проблема заключается в том, что даже если мигрант попадает под статус беженца, дальнейшая его судьба неизвестна: никто не предоставляет ему ни жилье, ни работу.

Тем временем в Италии растет волна недовольства засильем мигрантов. В прошлом году в Италию в основном по морю прибыли 181 тыс. человек. В этом году число прибывших уже перевалило за 90 тыс.