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В США заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с РФ и Китаем по КНДР

Международная панорама
29 августа, 17:56 UTC+3 ТАСС

Ранее во вторник КНДР запустила очередную баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и, по предварительным данным, упала в Тихий океан

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ТАСС, 29 августа. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли надеется на то, что Москва и Пекин продолжат работать вместе с Вашингтоном над решением проблемы, связанной с ракетными испытаниями КНДР. Об этом она заявила во вторник журналистам, комментируя новое испытание Пхеньяном баллистической ракеты, которая впервые пролетела над территорией Японии. Слова Хейли передает агентство Reuters.

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"Ни одна страна не должна была запускать ракету над головами 130 млн жителей Японии. Это неприемлемо", - цитирует Reuters слова Никки Хейли.

Представитель США отметила, что новое ракетное испытание КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, и высказала мнение, что эти действия должны повлечь серьезные последствия для Пхеньяна.

"Хватит! Должно произойти что-то серьезное", - сказала Хейли.

Она выразила надежду на то, что Россия и Китай будут действовать совместно с США в ходе запланированного на вторник в Совбезе ООН обсуждения ситуации вокруг КНДР.

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Хейли, Никки
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