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Минобороны США подтвердило, что КНДР запустила ракету средней дальности

Международная панорама
29 августа, 23:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Также в Пентагоне уточнили, что ракета упала в Тихом океане "приблизительно в 500 морских милях к востоку от Японии"

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. КНДР во вторник произвела запуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, предоставленном корреспонденту ТАСС.

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"Министерство обороны зафиксировало и отследило то, что, по нашим оценкам, было единичным запуском баллистической ракеты со стороны Северной Кореи в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 мск) 28 августа. Первоначальные оценки говорят о том, что это был запуск баллистической ракеты средней дальности", - говорится в заявлении.

В Пентагоне уточняют, что ракета была запущена в районе аэродрома Сунан и полетела в восточном направлении. "Баллистическая ракета пролетела над территорией северной Японии до того, как упасть в Тихом океане приблизительно в 500 морских милях к востоку от Японии", - добавили в министерстве.

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По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, "ракетный запуск Северной Кореи не представлял угрозы для Северной Америки".

Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра сообщил журналистам, что запущенная во вторник ракета КНДР имела среднюю дальность. По его словам, она летела по обычной, а не высокой траектории, как это делалось ранее.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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