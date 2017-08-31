Дейнего: видеоконференция контактной группы закончилась безрезультатно

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилась безрезультатно. Об этом в четверг заявил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Видеоконференция контактной группы закончилась абсолютно безрезультатно", - цитирует его агентство Луганскиформцентр.

По словам Дейнего, "украинская сторона выступила инициатором видеоконференции только для того, чтобы изобразить бурную деятельность при полном отсутствии реальных действий по обеспечению соблюдения режима прекращения огня".

Как отметил полпред, в ходе переговоров Киев не смог огласить никаких предложений по мерам обеспечения соблюдения режима прекращения огня в рамках "школьного перемирия". Дейнего одновременно напомнил, что в отчетах СММ ОБСЕ зафиксированы нарушения с украинской стороны, самое первое из которых произошло 25 августа в 09:39. Наблюдатели ОБСЕ тогда находились в Муратове на расстоянии примерно пяти километров от происходящего и слышали выстрелы. "Объективно - это та территория, которая контролируется украинской стороной", - указал полпред. Однако даже на это, по словам Дейнего, представители украинской стороны ничего сказать не смогли. Кроме того, "они всячески уклонялись в принципе от ответа на вопросы о мерах, которые принимаются украинской стороной для обеспечения абсолютного соблюдения режима прекращения огня в связи с началом учебного года", добавил он.

В то же время "с нашей стороны СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения", подчеркнул полпред ЛНР, заметив, что все-таки "за уши был притянут один факт, когда проходили стрельбы на полигоне". "Они [наблюдатели СММ ОБСЕ] дали это как информацию о вероятном нарушении, хотя нарушением это не является", - заключил он.

Очередная встреча контактной группы в Минске запланирована на 6 сентября. Главным достижением предыдущего заседания ее участников стало объявление "школьного перемирия" с 25 августа. Однако, как констатировали в оборонных ведомствах республик Донбасса, украинская сторона так и не приступила к его выполнению: обстрелы не прекратились.