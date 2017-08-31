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Дейнего: видеоконференция контактной группы закончилась безрезультатно

Международная панорама
31 августа, 14:38 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 31, августа. /ТАСС

По мнению полпреда ЛНР на минских переговорах, украинской стороне необходимо было изобразить бурную деятельность при полном отсутствии действий по обеспечению соблюдения режима прекращения огня

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ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилась безрезультатно. Об этом в четверг заявил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Видеоконференция контактной группы закончилась абсолютно безрезультатно", - цитирует его агентство Луганскиформцентр.

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По словам Дейнего, "украинская сторона выступила инициатором видеоконференции только для того, чтобы изобразить бурную деятельность при полном отсутствии реальных действий по обеспечению соблюдения режима прекращения огня".

Как отметил полпред, в ходе переговоров Киев не смог огласить никаких предложений по мерам обеспечения соблюдения режима прекращения огня в рамках "школьного перемирия". Дейнего одновременно напомнил, что в отчетах СММ ОБСЕ зафиксированы нарушения с украинской стороны, самое первое из которых произошло 25 августа в 09:39. Наблюдатели ОБСЕ тогда находились в Муратове на расстоянии примерно пяти километров от происходящего и слышали выстрелы. "Объективно - это та территория, которая контролируется украинской стороной", - указал полпред. Однако даже на это, по словам Дейнего, представители украинской стороны ничего сказать не смогли. Кроме того, "они всячески уклонялись в принципе от ответа на вопросы о мерах, которые принимаются украинской стороной для обеспечения абсолютного соблюдения режима прекращения огня в связи с началом учебного года", добавил он.

В то же время "с нашей стороны СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения", подчеркнул полпред ЛНР, заметив, что все-таки "за уши был притянут один факт, когда проходили стрельбы на полигоне". "Они [наблюдатели СММ ОБСЕ] дали это как информацию о вероятном нарушении, хотя нарушением это не является", - заключил он.

Очередная встреча контактной группы в Минске запланирована на 6 сентября. Главным достижением предыдущего заседания ее участников стало объявление "школьного перемирия" с 25 августа. Однако, как констатировали в оборонных ведомствах республик Донбасса, украинская сторона так и не приступила к его выполнению: обстрелы не прекратились.

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