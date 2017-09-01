Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФ

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился использовать $60 млн на борьбу с пропагандой, в том числе и исходящей, по мнению Вашингтона, из России. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве.

Речь идет о $80 млн, которые Конгресс США выделил для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, якобы проводимой Россией. Денежные средства были предоставлены для так называемого Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) - это созданное на базе Госдепартамента подразделение, целью которого является борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.

При этом $60 млн из указанной суммы находятся на счетах Пентагона и стали бы недоступны для внешнеполитического ведомства после 30 сентября. Однако шеф американской дипломатии, отмечает Politico, принял еще на прошлой неделе решение потратить лишь $40 млн из этих средств и $20 млн - уже заложенных в нынешний бюджет Госдепартамента.

Тиллерсон мог распорядиться использовать все $60 млн, находящиеся на счетах Пентагона, однако в Госдепартаменте не пояснили, почему он попросил лишь $40 млн. Дипломаты только подчеркнули, что сумма "основана на [предпринимаемых] усилиях по борьбе с пропагандой и дезинформацией, которые ЦГВ определил посредством консультаций" с другими госучреждениями.

Решение госсекретаря использовать данные средства "было сделано после обзора [деятельности] и последующей реорганизации ЦГВ для соответствия приоритетам национальной безопасности и обеспечения максимально эффективного использования данного финансирования".

При этом госсекретарь долгое время отказывался тратить выделенные законодателями средства для противодействия информационному влиянию России. Тогда в окружении Тиллерсона объяснили бездействие в отношении данных денег нежеланием вызвать гнев со стороны Москвы. Однако республиканцы и демократы из Сената Конгресса неоднократно призывали его воспользоваться этим предложением.

ЦГВ изначально создавался при прежней администрации Барака Обамы "для противодействия пропаганде ИГ" (запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"). Теперь же, после одобрения в Конгрессе, сфера его деятельности распространена на борьбу с информационным влиянием России.