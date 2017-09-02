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Арабо-курдские отряды ведут бои с террористами в шести кварталах Ракки

Международная панорама
2 сентября, 10:30 UTC+3 ТАСС

Бойцы "Сил демократической Сирии" контролируют 65% территории города

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ТАСС, 2 сентября. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) продолжают штурм форпоста террористов в Ракке (520 км от Дамаска) и ведут с ними бои в шести кварталах. Об этом сообщила в субботу агентству ANF официальный представитель штаба коалиции Джихан Шейх-Ахмед.

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По ее словам, арабо-курдские формирования, которые составляют костяк СДС, контролируют 65% территории города и освободили 14 кварталов. "В руках наемников из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) остаются кварталы Мурур, Нахда, Эль-Барид, Хай-эль-Амир, Рауда и Рмейла", - заявила Шейх-Ахмед.

Курдский командир подтвердила, что 1 сентября террористы были окончательно выбиты из старого города в центре Ракки и кварталов Мансур и Рафка. "Это были самые укрепленные районы, которые отряды СДС осаждали более месяца, - отметила Шейх-Ахмед. - Наши бойцы, чтобы добиться этого стратегического успеха к мусульманскому празднику Ид аль-Адха, проявили героизм и понесли потери". По ее словам, этот успех "приближает час освобождения Ракки".

В городской цитадели были сосредоточены основные силы наемников ИГ (1,7 тыс. боевиков). Штурм провинциального центра на Евфрате начался 6 июня. Поддержку отрядам СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе США, в военных операциях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака.

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