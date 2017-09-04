Ассанж: Трампа сместят, если США прекратят торговлю с Китаем

ТАСС, 4 сентября. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что президент США Дональд Трамп будет смещен с должности в случае, если США разорвут торговые отношения с Китаем после ядерного испытания КНДР.

"КНДР ведет с Китаем 90% торговли. Если Трамп приостановит торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен", - написал Ассанж в понедельник на своей странице в Twitter.

90% of North Korea's trade is with China. If Trump blocks $650B of US trade with China he'll be deposed immediately. https://t.co/gSrVc10uos — Julian Assange (@JulianAssange) 3 September 2017

Ассанж сделал это заявление в ответ на слова Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с КНДР. "США наряду с другими вариантами рассматривают возможность прекращения всех торговых отношений с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", - написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter.

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 September 2017

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание, посвященное ядерному испытанию КНДР.