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Ассанж: Трампа сместят, если США прекратят торговлю с Китаем

Международная панорама
4 сентября, 2:32 UTC+3 ТАСС

По данным основателя WikiLeaks, годовой торговый оборот составляет $650 млрд

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ТАСС, 4 сентября. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что президент США Дональд Трамп будет смещен с должности в случае, если США разорвут торговые отношения с Китаем после ядерного испытания КНДР.

"КНДР ведет с Китаем 90% торговли. Если Трамп приостановит торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен", - написал Ассанж в понедельник на своей странице в Twitter.

Ассанж сделал это заявление в ответ на слова Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с КНДР. "США наряду с другими вариантами рассматривают возможность прекращения всех торговых отношений с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", - написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание, посвященное ядерному испытанию КНДР.

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Персоны
Трамп, Дональд Ассанж, Джулиан
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