Абэ заявил о необходимости улучшения возможностей ПРО Японии за счет Aegis Ashore

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым повышать возможности противоракетной обороны (ПРО) страны на фоне ситуации с безопасностью в регионе, в том числе за счет размещения новых наземных комплексов Aegis Ashore. Как сообщило агентство Kyodo, соответствующее заявление он сделал в понедельник на заседании с участием членов правительства и правящей Либерально-демократической партии.

"Поскольку не исключены дальнейшие провокационные действия со стороны Северной Кореи, мы и дальше намерены прилагать все усилия для защиты граждан, опираясь на альянс Японии и США", - сказал он. Касаясь темы размещения комплексов ПРО Aegis Ashore, Абэ отметил, что Япония "будет стремиться решительно повышать свой оборонный потенциал".

На прошлой неделе министерство обороны Японии запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове и регулярными пусками баллистических ракет в КНДР. Оно просит увеличить расходы на оборонные нужды на 2,5% по сравнению с текущим годом - до 5,25 трлн иен (около $47,8 млрд).

Часть средств бюджета, как ожидается, пойдет на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн).

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.