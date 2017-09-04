Коалиция подтвердила информацию об освобождении от ИГ старой части Ракки

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ТАСС, 4 сентября. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) завершили освобождение старого города Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил специальный представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк.
"СДС в последние 48 часов завершили освобождение старого города Ракки (бывшей долгое время оплотом ИГ) и эвакуировали тысячи гражданских лиц", - написал Макгерк в воскресенье на своей странице в Twitter.
Ранее AFP со ссылкой на официального представителя СДС Таляля Силло сообщило, что эти формирования, поддерживаемые США, освободили от боевиков ИГ исторический центр Ракки. По словам Силло, теперь силы находятся близ "главного командного пункта" экстремистской организации.