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Азаров: украинские депутаты требуют закона об импичменте, потому что "у людей накипело"

Международная панорама
4 сентября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

По словам экс-премьера страны, последние опросы свидетельствуют, что работой президента страны удовлетворены только 1,5% респондентов

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Требование принять закон об импичменте президента, с которым все чаще выступают депутаты местных органов власти на Украине, связано с низким уровнем поддержки главы государства в стране. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС экс-премьер страны, ныне председатель комитета спасения Украины Николай Азаров, комментируя решение депутатов горсовета Белой Церкви обратиться с просьбой к Верховной раде законодательно урегулировать процедуру импичмента.

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"Это далеко не первое решение подобного рода. Около десяти областных советов уже вышли с требованием к Верховной раде оформить на законодательном уровне саму процедуру отстранения от власти главы государства", - сказал Азаров. "Это свидетельствует о том, - считает он, - что у людей накипело. Согласно последним опросам, только около 1,5% опрошенных удовлетворены его работой, положительно оценивают его деятельность".

Ранее Азаров отмечал, что еще Конституция Украины 1996 года предписывала принять закон об импичменте, но все последние годы эта идея блокировалась. Сейчас она стала очень актуальной, уверен экс-премьер, поскольку Порошенко теряет доверие населения по всей стране, даже в западных регионах.

Требование депутатов

На прошлой неделе городской совет Белой Церкви принял обращение к Верховной раде с призывом законодательно урегулировать процедуру импичмента президента. За такое решение проголосовали 23 депутата городского совета. В частности, речь идет о принятии закона "О временных следственных комиссиях, специальной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и внесении изменений в регламент Верховной рады.

Данным решением представители местного самоуправления Белой Церкви выразили поддержку позиции депутатов Киевского областного совета, которые вышли с такой инициативой 22 июня 2017.

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