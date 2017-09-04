СМИ: Трамп и Мун Чжэ Ин решили снять лимит на полезную нагрузку для ракет Южной Кореи

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ТАСС, 4 сентября. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщило агентство Yonhap, по его итогам стороны подтвердили необходимость усиления санкций в отношении КНДР в связи с проведением шестого по счету ядерного испытания.
Лидеры двух стран договорились и о снятии ограничений на полезную нагрузку для южнокорейских ракет. Это напрямую повлияет на увеличение дальности их полета.
Мун Чжэ Ин в понедельник также провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором заявил, что Южная Корея не потерпит новых провокаций со стороны Пхеньяна. Южнокорейский лидер высказался в поддержку принятия жестких мер в отношении КНДР.