СМИ: Трамп и Мун Чжэ Ин решили снять лимит на полезную нагрузку для ракет Южной Кореи

ТАСС, 4 сентября. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщило агентство Yonhap, по его итогам стороны подтвердили необходимость усиления санкций в отношении КНДР в связи с проведением шестого по счету ядерного испытания.

Лидеры двух стран договорились и о снятии ограничений на полезную нагрузку для южнокорейских ракет. Это напрямую повлияет на увеличение дальности их полета.

Мун Чжэ Ин в понедельник также провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором заявил, что Южная Корея не потерпит новых провокаций со стороны Пхеньяна. Южнокорейский лидер высказался в поддержку принятия жестких мер в отношении КНДР.