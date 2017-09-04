Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДР

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ТАСС, 4 сентября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала ее принять самые жесткие меры в отношении КНДР в связи с осуществленными республикой ракетными и ядерными испытаниями. Об этом она заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН.
"Время полумер в Совете Безопасности прошло, - заявила представитель США при ООН. - Пришло время использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно. Сейчас необходимо принять самые жесткие возможные меры".