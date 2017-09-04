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Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДР

Международная панорама
4 сентября, 17:36 UTC+3

Время полумер в Совбезе прошло, отметила Никки Хейли

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Материал из 1 страницы
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 4 сентября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала ее принять самые жесткие меры в отношении КНДР в связи с осуществленными республикой ракетными и ядерными испытаниями. Об этом она заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН.

"Время полумер в Совете Безопасности прошло, - заявила представитель США при ООН. - Пришло время использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно. Сейчас необходимо принять самые жесткие возможные меры".

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Персоны
Хейли, Никки
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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