Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДР

ТАСС, 4 сентября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала ее принять самые жесткие меры в отношении КНДР в связи с осуществленными республикой ракетными и ядерными испытаниями. Об этом она заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН.

"Время полумер в Совете Безопасности прошло, - заявила представитель США при ООН. - Пришло время использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно. Сейчас необходимо принять самые жесткие возможные меры".