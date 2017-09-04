Ассанж сравнил ситуацию вокруг КНДР с Карибским кризисом

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Ассанж сравнил ситуацию вокруг КНДР с Карибским кризисомМеждународная панорама 4 сентября, 19:42
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ТАСС, 4 сентября. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж провел в понедельник параллели между нынешними событиями вокруг КНДР и Карибским кризисом 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны.
"Южная Корея для Китая - это все равно, что Куба [для США]. Провоцируя конфликт с Севером, США создают прикрытие для размещения ракет THAAD (американская наземная система противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет - прим. ТАСС), - написал Ассанж в Twitter. - Быть может, конечно, целью США является размещение в Южной Корее ядерного оружия? Если это так, то стоит ждать ответных действий Китая, в руках у которого множество военных и экономических рычагов".
2/ Is the ultimate goal to get U.S. nukes into South Korea? If so, expect China to act. It has plenty of economic and military levers.— Julian Assange (@JulianAssange) 4 September 2017
Летом 1962 года в рамках секретной операции "Анадырь" СССР доставил на Кубу, в 200 км от побережья США, баллистические ракеты, а затем и ядерные боеголовки к ним. За сентябрь-октябрь на острове была размещена 51-я ракетная дивизия численностью свыше 40 тыс. человек. В октябре советские ракеты были обнаружены американской разведкой, что привело к крупнейшему в истории обострению отношений СССР и США, известному как Карибский кризис.
Еще в июне прошлого года правительство Южной Кореи для защиты от КНДР приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD. В пятницу, за два дня до очередного ядерного испытания Пхеньяна, стало известно, что Сеул не рассматривает возможность размещения у себя ядерного оружия США.