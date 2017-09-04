Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассанж сравнил ситуацию вокруг КНДР с Карибским кризисом

Международная панорама
4 сентября, 19:42 UTC+3 ТАСС

Основатель WikiLeaks считает, что конечной целью США может стать размещение в Южной Корее ядерного оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© AP Photo/Frank Augstein

ТАСС, 4 сентября. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж провел в понедельник параллели между нынешними событиями вокруг КНДР и Карибским кризисом 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны.

"Южная Корея для Китая - это все равно, что Куба [для США]. Провоцируя конфликт с Севером, США создают прикрытие для размещения ракет THAAD (американская наземная система противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет - прим. ТАСС), - написал Ассанж в Twitter. - Быть может, конечно, целью США является размещение в Южной Корее ядерного оружия? Если это так, то стоит ждать ответных действий Китая, в руках у которого множество военных и экономических рычагов".

Летом 1962 года в рамках секретной операции "Анадырь" СССР доставил на Кубу, в 200 км от побережья США, баллистические ракеты, а затем и ядерные боеголовки к ним. За сентябрь-октябрь на острове была размещена 51-я ракетная дивизия численностью свыше 40 тыс. человек. В октябре советские ракеты были обнаружены американской разведкой, что привело к крупнейшему в истории обострению отношений СССР и США, известному как Карибский кризис.

Еще в июне прошлого года правительство Южной Кореи для защиты от КНДР приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD. В пятницу, за два дня до очередного ядерного испытания Пхеньяна, стало известно, что Сеул не рассматривает возможность размещения у себя ядерного оружия США.

Смотрите также

США планируют проголосовать в СБ ООН по новым санкциями против КНДР 11 сентября

Постпред Республики Корея при ООН призывал ужесточить санкции против КНДР

Могерини: ЕС выступает за усиление давления и санкции против КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР издали указы о запрете ограничения работы СММ ОБСЕ в республиках
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику
4
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
5
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
6
Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль
7
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама