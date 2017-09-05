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СМИ: в Мьянме боевики сожгли несколько сотен жилых домов в штате Ракхайн

Международная панорама
5 сентября, 5:54 UTC+3 ТАСС

Информация о жертвах отсутствует

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ТАСС, 5 сентября. Власти Мьянмы продолжают фиксировать новые случаи нападения боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" на севере штата Ракхайн. Об этом во вторник сообщила правительственная газета Global New Light of Myanmar со ссылкой на местные власти.

По ее данным, "несколько сотен домов сожжены в населенных пунктах округа Маунгдау" в результате нападений исламистов. Информация о жертвах отсутствует. Как пишет издание, после своих вылазок боевики оставляют мины в населенных пунктах, которые впоследствии обезвреживают саперы регулярной армии Мьянмы.

Ситуация в Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство убитых - боевики-рохинджа. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли около 90 тыс. беженцев рохинджа.

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