Reuters: США пока не будут разрывать торговое соглашение с Южной Кореей

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Белый дом пока не будет рассматривать вопрос о выходе США из соглашения о зоне свободной торговли с Республикой Корея (РК). Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой представителя американской администрации высокого ранга.
В Белом доме эту информацию корреспонденту ТАСС пока не прокомментировали.
Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что президент Дональд Трамп дал указание своим помощникам подготовить документы о расторжении соглашения. Ключевые советники, включая министра обороны Джеймса Мэттиса, помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и директора Национального экономического совета при главе государства Гэри Кона, хотели отговорить его. Их основной аргумент заключался в том, что выход из соглашения может привести к торговой войне с Сеулом.
Соглашение о свободной торговле между РК и США было подписано в июле 2007 года и вступило в силу в марте 2012 года. Стороны договорились постепенно - в течение трех лет - отменить таможенные пошлины почти на 95% наименований потребительских и промышленных товаров, включенных в торговый оборот между двумя странами. Сеул в настоящее время - шестой крупнейший по объемам торговли партнер Вашингтона.
В прошлом году оборот между ними превысил $112 млрд. Американские компании экспортировали в РК товаров на $42,3 млрд, южнокорейские в США - на $69,9 млрд.