Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Проведение политики декоммунизации на Украине не смогло искоренить коммунистические идеи в обществе, более того, эта идеология получает все большую поддержку у населения. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде.

"Декоммунизация не уничтожила спроса на коммунистическую идеологию классовой ненависти, - признал президент. - Более того, этот спрос объективно усилился вследствие социально-экономического кризиса и углубления расслоения между богатыми и бедными".

Глава государства считает, что электоральную нишу коммунистов сейчас заполнили несколько партий "из круга недавних участников проевропейской коалиции". "Над их штабами флаги сине-желтые, а вот социальные лозунги заимствованы из архивов коммунистов и Прогрессивной социалистической партии", - отметил он.

При этом Порошенко признал, что за последние три года на Украине резко упал уровень жизни и в обществе растет недовольство. "Факт остается фактом - общество недовольно жизнью и властью, и в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду", - сказал он.

Президент отметил также усилившееся недоверие к государственным институтам. "Недоверие к государственным институтам, новым и старым, политикам, властным и оппозиционным, перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию", - констатировал он и призвал "дать второе дыхание борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям", чтобы ликвидировать почву для разговоров "об откате реформ и наступлении контрреволюции".