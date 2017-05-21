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Порошенко объявил о твердом намерении запретить георгиевскую ленту на Украине

Международная панорама
21 мая, 12:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, мая. /ТАСС

Президент Украины объяснил свое желание уверенностью в том, что георгиевская лента является "символом агрессии" против его страны

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КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко объявил о твердом намерении подписать одобренный Радой законопроект, который ставит вне закона использование георгиевской ленты в стране.

"Закон про запрет георгиевских ленточек я тоже подпишу. Как только он поступит ко мне из Верховной рады", - подчеркнул он. Порошенко объяснил свое желание уверенностью в том, что георгиевская лента является "символом агрессии против Украины".

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Верховная рада 16 мая утвердила законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленты на Украине, установив за нарушение закона штраф до 2550 гривен (около $100). За повторное нарушение в течение года может грозить штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест до 15 суток. Данное решение резко раскритиковали не только в России, но в самой Верховной раде. Представители "Оппозиционного блока" назвали инициативу коллег из фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" попыткой отвлечь внимание народа от "тотального обнищания".

На Украине после государственного переворота зимой 2014 года была развязана кампания по искажению и уничтожению памяти о российском и советском прошлом на территории страны. Для этого Рада в мае 2015 года приняла отдельный закон "о декоммунизации". Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. На практике новые власти делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о связях Украины и России.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась еще в Российской империи, где украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость и заслуги на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". В настоящее время она стала еще и одним из неотъемлемых символов празднования Дня Победы.

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