Клинцевич: Киев запретом георгиевской ленточки объявил фронтовиков преступниками

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Украины запретом на использование георгиевской ленточки объявили врагами ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"По сути дела, нынешний киевский режим своим этим решением объявил врагами Украины всех ветеранов Великой Отечественной войны. Пожалуй, еще никто и никогда не пытался так нагло и бесцеремонно пересмотреть ее итоги. Россия, не сомневаюсь, по всем возможным каналам даст жесточайший ответ на этот закон", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, запрет георгиевской ленточки - это беспрецедентный шаг. "Реально получается, что изготовление и ношение одного их ярчайших символов победы во Второй мировой войне - символа той страны, которая внесла в эту победу решающую роль, объявляется на Украине преступлением. Это полнейший разрыв не только с советской и общероссийской, но и со всей мировой историей. С принятием этого закона Украина поставила себя вне ее", - считает Клинцевич.

Ранее Верховная рада запретила использование георгиевской ленточки, установив за нарушение штраф. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых.