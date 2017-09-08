Председатель парламента Молдавии обвинил президента в превышении полномочий

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что президент Игорь Додон превышает полномочия Верховного Главнокомандующего вооруженными силами, запрещая военным участвовать в учениях за рубежом. Об этом он заявил журналистам, комментируя подписанный в пятницу главой государства приказ запретить молдавским военным выезжать за рубеж без его предварительного согласия.

"Президент превышает свои полномочия, запрещая нашим военным участвовать в учениях за рубежом. Он также неправильно понимает свои обязанности Верховного Главнокомандующего. Мы это обсудим в ходе ближайшего заседания Высшего совета безопасности страны", - сказал спикер, представляющий Демократическую партию, которая контролирует правящую проевропейскую коалицию в парламенте.

Додон подписал приказ после того, как правительство вопреки его запрету отправило молдавский контингент на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

"В качестве главнокомандующего, я подписал приказ, согласно которому запрещаю молдавским военным участвовать в любых действиях за пределами страны без предварительного согласия президента. Кроме этого я требую отставки вице-министра обороны и наказания других виновных в незаконной отправке наших военных на Украину, где идет война", - сказал глава Молдавии. Он назвал "беспрецедентной" ситуацию, когда правительство отправило военных на Украину вопреки его запрету.

Президент подчеркнул, что армия нейтральной по конституции Молдавии не должна принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой любого военного блока.