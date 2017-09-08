Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель парламента Молдавии обвинил президента в превышении полномочий

Международная панорама
8 сентября, 13:56 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 8, сентября. /ТАСС

Об этом Андриан Канду заявил журналистам, комментируя подписанный Игорем Додоном приказ запретить молдавским военным выезжать за рубеж без его предварительного согласия

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что президент Игорь Додон превышает полномочия Верховного Главнокомандующего вооруженными силами, запрещая военным участвовать в учениях за рубежом. Об этом он заявил журналистам, комментируя подписанный в пятницу главой государства приказ запретить молдавским военным выезжать за рубеж без его предварительного согласия.

Смотрите также

Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях за рубежом

Военные Молдавии отправились на учения НАТО на Украину вопреки запрету президента

Правительство Молдавии считает законным свое решение об отправке военных на учения НАТО

"Президент превышает свои полномочия, запрещая нашим военным участвовать в учениях за рубежом. Он также неправильно понимает свои обязанности Верховного Главнокомандующего. Мы это обсудим в ходе ближайшего заседания Высшего совета безопасности страны", - сказал спикер, представляющий Демократическую партию, которая контролирует правящую проевропейскую коалицию в парламенте.

Додон подписал приказ после того, как правительство вопреки его запрету отправило молдавский контингент на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

"В качестве главнокомандующего, я подписал приказ, согласно которому запрещаю молдавским военным участвовать в любых действиях за пределами страны без предварительного согласия президента. Кроме этого я требую отставки вице-министра обороны и наказания других виновных в незаконной отправке наших военных на Украину, где идет война", - сказал глава Молдавии. Он назвал "беспрецедентной" ситуацию, когда правительство отправило военных на Украину вопреки его запрету.

Президент подчеркнул, что армия нейтральной по конституции Молдавии не должна принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой любого военного блока.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Украина Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
2
Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
3
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы
6
В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке
7
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама