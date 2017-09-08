Киев не готов обменять пленных, совершивших особо тяжкие преступления

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Украина готова к процессу обмена пленными, однако в списки не будут включены те из них, кто обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Об этом в пятницу заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.

"В случае, если человек совершил особо тяжкое преступление, Украина не готова идти на обмен", - отметила Лутковская в интервью "5 каналу", говоря о переговорном процессе с Донбассом по обмену пленными.

Она констатировала подвижки в переговорах, однако дату следующего обмена не назвала. "Я не знаю, когда мы дойдем до даты. Мы делаем все, чтобы приблизить эту дату", - заверила омбудсмен.

В среду в Минске на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы обсуждался вопрос об освобождении 309 сторонников провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и 87 украинских силовиков, однако стороны не пришли к компромиссному решению. Как отметила представитель ЛНР в рабочей группе Ольга Кобцева, камнем преткновения стала позиция украинской стороны, которая начала "делить удерживаемых лиц на категории".

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее неоднократно указывал, что главным препятствием для обмена является отсутствие на Украине закона об амнистии для тех, кто участвовал в конфликте в Донбассе на стороне провозглашенных республик. Амнистия для участников конфликта является одним из требований минских соглашений.

На следующий день руководитель объединенного центра по координации поиска и освобождения пленных в Донбассе при Службе безопасности (СБУ) Юрий Качанов заявил, что Украина сможет передать в провозглашенные ДНР и ЛНР 309 пленных только после того, как президент Петр Порошенко примет решение об их помиловании. Качанов также подчеркнул, что необходимо согласие задержанных на передачу их в ДНР и ЛНР. По словам Качанова, представители республик категорически против "маленьких обменов".