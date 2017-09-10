Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

El Pais: большинство каталонцев считает референдум о независимости незаконным

Международная панорама
10 сентября, 12:01 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 10, сентября. /ТАСС

Жители автономии считают председателя правительства Испании ответственным за сепаратистские настроения в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей испанской Каталонии считает, что референдум о независимости, который власти автономии хотят провести 1 октября, является незаконным. Об этом свидетельствуют данные опроса населения региона, который приводит в воскресенье газета El Pais.

Смотрите также

Премьер Испании: референдума о независимости Каталонии не будет

El Mundo: Барселона не предоставит помещения под участки для каталонского референдума

СМИ: парламент Каталонии одобрил закон, регулирующий выход из состава Испании

По данным исследования, 56% каталонцев полагают, что плебисцит, в том виде, в котором его планируют устроить власти автономии, нельзя считать ни законным, ни юридически действительным. Противоположной точки зрения придерживаются 38% респондентов. При этом примерно каждый восьмой опрошенный думает, что ответственность за рост сепаратистских настроений в Каталонии лежит на председателе правительства Испании Мариано Рахое.

Ранее парламент Каталонии одобрил два закона, которые, с точки зрения Мадрида, являются незаконными. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй - регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Кроме того, все члены правительства Каталонии подписали 6 сентября указ о проведении референдума 1 октября.

Правительство Испании заверяет, что не позволит провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Персоны
Рахой, Мариано
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
3
Глава МГИК: ролик о нарушениях в районе Ново-Переделкино мог быть смонтирован
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
Как проголосовать на выборах-2017
6
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
7
Более 400 человек эвакуированы из-за утечки газа в Астрахани
Темы дня
Новости партнеров
Реклама