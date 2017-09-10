El Pais: большинство каталонцев считает референдум о независимости незаконным

МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей испанской Каталонии считает, что референдум о независимости, который власти автономии хотят провести 1 октября, является незаконным. Об этом свидетельствуют данные опроса населения региона, который приводит в воскресенье газета El Pais.

По данным исследования, 56% каталонцев полагают, что плебисцит, в том виде, в котором его планируют устроить власти автономии, нельзя считать ни законным, ни юридически действительным. Противоположной точки зрения придерживаются 38% респондентов. При этом примерно каждый восьмой опрошенный думает, что ответственность за рост сепаратистских настроений в Каталонии лежит на председателе правительства Испании Мариано Рахое.

Ранее парламент Каталонии одобрил два закона, которые, с точки зрения Мадрида, являются незаконными. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй - регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Кроме того, все члены правительства Каталонии подписали 6 сентября указ о проведении референдума 1 октября.

Правительство Испании заверяет, что не позволит провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.