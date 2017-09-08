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El Mundo: Барселона не предоставит помещения под участки для каталонского референдума

Международная панорама
8 сентября, 20:52 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 8, сентября. /ТАСС

По информации СМИ, мэр каталонской столицы Ада Колау направила письмо главе автономной области Карлесу Пучдемону с соответствующим уведомлением

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МАДРИД, 8 сентября. /ТАСС/. Барселона не предоставит помещения мэрии под избирательные участки для проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По ее информации, градоначальник каталонской столицы Ада Колау направила письмо главе автономной области Карлесу Пучдемону с соответствующим уведомлением. Мэр попросила власти Каталонии конкретизировать, как можно обеспечить явку на референдуме без опасности для чиновников, поскольку Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие указа о созыве плебисцита.

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Пучдемон ранее проинформировал муниципалитеты и города автономной области о том, что региональное правительство хочет воспользоваться избирательными участками населенных пунктов для проведения 1 октября референдума о независимости. Местным властям давалось 48 часов на подтверждение готовности поспособствовать проведению плебисцита.

Ранее парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Кроме того, все члены правительства Каталонии подписали 6 сентября указ о проведении референдума 1 октября.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. Они также предупредили представителей каталонских властей о последствиях участия в организации плебисцита.

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