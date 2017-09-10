Британский министр обороны уверен, что Палата общин сможет принять законопроект о Brexit

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента.

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".