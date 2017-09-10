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Британский министр обороны уверен, что Палата общин сможет принять законопроект о Brexit

Международная панорама
10 сентября, 13:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, сентября. /ТАСС

В то же время Майкл Фэллон назвал позицию Лейбористской партии, депутаты которой намерена проголосовать против документа, искусственной

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ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выразил уверенность, что Палата общин британского парламента сможет принять законопроект (билль) о Brexit.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. 

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

По его словам, правящая Консервативная партия при поддержке депутатов от Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии в состоянии выполнить эту задачу. "У нас есть абсолютное большинство вместе с ДЮП. Парламент проголосует за этот законопроект, я уверен, что мы справимся", - сказал он в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

При этом Фэллон назвал искусственной оппозицию Лейбористской партии, депутаты которой намерены проголосовать против билля о выходе Великобритании из состава ЕС.

Британский парламент 7 сентября приступил к рассмотрению во втором чтении билля о Brexit. Как ожидается, по окончании дебатов парламентарии проголосуют по данному законопроекту 11 сентября.

Некоторые британские политики скептически рассматривает возможность легкого одобрения парламентом этого законопроекта. Консерваторы рассчитывают в Палате общин на поддержку 10 депутатов от ДЮП, поскольку по итогам прошедших в июне досрочных всеобщих парламентских выборов они потеряли абсолютное большинство.

Противостоять тори главным образом будут оппозиционная Лейбористская партия, либеральные демократы и Шотландская национальная партия.

Ситуацию осложняет и тот факт, что в стане консерваторов есть десятки депутатов, которые выступают за сохранение членства страны в ЕС. Поэтому судьба законопроекта будет зависеть, в частности, от соблюдения тори партийной дисциплины.

Британские СМИ ранее отметили, что указанный билль станет одним из самых конституционно значимых законодательных актов в британской истории, он отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на Соединенное Королевство.

Если страна выйдет из ЕС в марте 2019 года, как ожидается, а билль об отмене не вступит в силу, это приведет к юридическому хаосу: новые европейские нормы технически продолжат применяться при отсутствии замены европейским судам и регулирующим органам.

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