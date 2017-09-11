СМИ: США планируют поставить сирийским курдам тысячи единиц оружия и боеприпасов

ТАСС, 11 сентября. Американские военные планируют передать сирийским курдам более 20 тыс. единиц стрелкового вооружения, гранатометы и боеприпасы к минометам. Об этом сообщило в понедельник Anadolu со ссылкой на полученный им документ из Пентагона.

Оружие предназначается боевым группам коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которой составляет партия "Демократический союз" (ДС). Поставки идут в регион к северу от города Ракка, который является сирийским оплотом группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С 6 июня и по настоящее время продолжается штурм города, бои идут за ряд его районов, находящихся под контролем ИГ.

По данным агентства, курды в общей сложности получат 18 тыс. автоматов, 3,5 тыс. пулеметов, 4 тыс. гранатометов и противотанковых ружей. США также передадут более 200 минометных снарядов различного калибра, сто снайперских винтовок, несколько сотен оптических прицелов, оборудованных системами ночного видения и лазерной подсветки. Часть этого вооружения уже поступила курдам с июня текущего года.

Пентагон объявил о планах поставки оружия СНС в конце мая, и с того времени, как сообщает Аnadolu, курдам были направлены более 1,4 тыс. большегрузов. Недавняя колонна грузовиков насчитывала 70 машин, которые прибыли в город Хасеке (200 км. к северо-востоку от Ракки) днем в минувшее воскресенье со стороны Ирака. В рамках этой поставки помимо прочего прибыло 30 единиц тщательно замаскированной военной техники.

Анкара крайне обеспокоена передачей такого количества вооружения СНС и ДС, поскольку считает эту партию террористической и сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. В республике убеждены, что борьба с ИГ в Ракке является только удобным предлогом для США, чтобы вооружать ДС, а попавшее в руки курдов оружие может впоследствии быть направлено против самой Турции.