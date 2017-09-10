Бойцы арабо-курдских отрядов достигли промышленной зоны к востоку от Дейр-эз-Зора

ТАСС, 10 сентября. Бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой США, достигли промышленной зоны, расположенной в нескольких километрах к востоку от города Дейр-эз-Зор. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление СДС.

В субботу СДС объявила о начале военной операции против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на севере провинции Дейр-эз-Зор. Целью новой операции стало вытеснение отрядов террористов из районов к северу и востоку от реки Евфрат.

5 сентября правительственные войска Сирии прорвали трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зор, а сегодня телеканал Al-Ikhbariya информировал, что элитные формирования сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухейля соединились с защитниками Дейр-эз-Зора в районе кольцевой развязки Панорама. По его информации, бойцы сирийской армии вступили в провинциальный центр, который был осажден более трех лет террористами ИГ.