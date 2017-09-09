СМИ: банды террористов отступают из Дейр-эз-Зора к иракской границе

ТАСС, 9 сентября. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начали беспорядочное отступление из Дейр-эз-Зора после серии ударов, которые нанесли по их позициям сирийские ВВС и российские ВКС. Об этом сообщила в субботу телестанция Al-Manar. По ее информации, боевики отступают в юго-восточном направлении к городу Эль-Маядин и к городу Бу-Кемаль у иракской границы.

Элитные формирования сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухейля соединились в субботу с защитниками военного аэродрома к югу от Дейр-эз-Зора. Войска сумели прорваться к авиабазе после того, как выбили террористов из предместья Эль-Макабир. Ранее в результате воздушных атак были разгромлены оплоты противника в пригородах Айяш, Бугейлия, Джнейна и Ховейджа-Сакр, а также у горы Джебель-эс-Сарда.

В ходе проведенной операции был восстановлен проход в восточные районы города Харабиш и Тахтух. Как заявил губернатор восточной провинции Мухаммед Ибрагим Самра, в ближайшие часы туда направится конвой с гуманитарной помощью.

На протяжении трех с половиной лет военный аэродром служил главным форпостом правительственных сил в Дейр-эз- Зоре, и все попытки банд ИГ захватить его не имели успеха. На авиабазе оборонялись бойцы 17-й механизированной дивизии. Президент Сирии Башар Асад ранее воздал должное мужеству, проявленному защитниками Дейр-эз-Зора, которые, по его словам, "до конца выполнили свой воинский долг, и, несмотря на малочисленность, сумели спасти мирных граждан от банд террористов". Командование вооруженных сил республики, в свою очередь, заявляло, что "снятие осады с Дейр-эз-Зора создает базу для расширения операции на востоке страны с целью окончательного уничтожения военной структуры ИГ".