СМИ: сирийская армия сняла блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора

ТАСС, 9 сентября. Сирийские правительственные войска сняли блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора, а также городских кварталов Харабеш и Ат-Тахтух. Об этом в субботу сообщило агентство SANA.

По его данным, защитники авиабазы встретились с наступающими армейскими подразделениями.