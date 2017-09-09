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СМИ: сирийская армия сняла блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора

Международная панорама
9 сентября, 18:03 дата обновления: 9 сентября, 18:14 UTC+3

Правительственные войска также сняли блокаду с городских кварталов Харабеш и Ат-Тахтух

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ТАСС, 9 сентября. Сирийские правительственные войска сняли блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора, а также городских кварталов Харабеш и Ат-Тахтух. Об этом в субботу сообщило агентство SANA.

По его данным, защитники авиабазы встретились с наступающими армейскими подразделениями.

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