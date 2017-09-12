В Нью-Йорке открывается 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается во вторник в Нью-Йорке на фоне роста напряженности в международных отношениях, а также усиления критики в адрес всемирной организации, созданной с целью предотвращения войн и конфликтов.

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Первое заседание состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск) и будет включать приветственное слово председателя 72-й сессии Генассамблеи Мирослава Лайчака, который до настоящего момента занимал пост главы МИД Словакии. На встрече объявят традиционную минуту молчания "для молитвы и размышлений", кроме того, назначат членов комитета по проверке полномочий - структуры, которая занимается аккредитацией делегаций стран.

В понедельник в ООН состоялась официальная церемония закрытия 71-й сессии Генассамблеи. Выступая на ее заключительном заседании, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил делегации за продуктивную работу, отметив целый ряд принятых на сессии решений и проведенных мероприятий. В числе таковых он назвал принятие декларации по проблемам массовой миграции в прошлом сентябре, создание банка технологий для содействия развитию неблагополучных стран, а также проведение конференции по океанам в июне этого года.

Участие Трампа

Наиболее насыщенный период работы Генеральной Ассамблеи придется на следующую неделю. 18 сентября по инициативе Соединенных Штатов в ООН пройдет однодневный саммит, посвященный реформе всемирной организации. Ожидается, что форум откроет президент США Дональд Трамп, для которого визит в штаб-квартиру ООН будет первым с момента вступления в должность.

Глава американской администрации регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и расходование средств. В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор организации - урезал финансирование ряда ее программ.

На саммите американская сторона рассчитывает принять декларацию из 10 пунктов, в которой выражается поддержка программе реформ, предложенной Гутерришем. По информации агентства Reuters, к участию в форуме допустят лишь те страны, которые согласятся поддержать предложенный США итоговый документ. Как сообщили в понедельник в секретариате ООН, сам Гутерриш получил приглашение и считает предстоящий форум "очень важным мероприятием".

Обсуждение реформы ООН продолжится 20 сентября на министерских дебатах в Совете Безопасности, которые будут посвящено миротворческой деятельности всемирной организации. На данный момент неясно, будет ли Трамп участвовать во встрече.

Общие прения

За день до этого в рамках Генеральной Ассамблеи начнутся ежегодные общие прения, также известные как общеполитические дискуссии. Дебаты начнутся 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН, потом на трибуну Генассамблеи впервые поднимется Трамп, а также выступят лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Узбекистана, Франции и других стран.

Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого, согласно предварительной программе, намечено на 21 сентября.

Общие прения, в рамках которых ораторы традиционно поднимают вопросы международной политики, безопасности, экономики и защиты окружающей среды, продлятся до 25 сентября. В последний день ожидается выступление ряда министров иностранных дел, в том числе КНДР и Сирии.

На полях этого крупнейшего международного форума ожидается множество формальных и неформальных встреч, в том числе посвященных урегулированию конфликтов в Йемене и Сирии. 20 сентября откроется для подписания Договор о запрещении ядерного оружия, переговоры по которому бойкотировали Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Вполне вероятно, что в ближайшие недели продолжится обсуждение украинской тематики в контексте предложений Москвы и Киева, касающихся развертывания международных контингентов в Донбассе. Два соответствующих проекта резолюции в настоящий момент находятся на рассмотрении Совета Безопасности ООН.

Тема российских войск в Приднестровье

В Генеральной Ассамблее может быть впервые поднята тема присутствия российских миротворцев Приднестровье. В августе правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских войск из региона в повестку дня 72-й сессии. Как заявил 8 сентября председатель парламента Молдавии Андриан Канду, инициативу провести дискуссии по этой теме поддерживают многие государства.

Российская сторона выступает категорически против обсуждения этого вопроса в формате Генассамблеи. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что это не будет способствовать процессу мирного урегулирования в существующем формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Решение о том, будет ли организована подобная дискуссия, предстоит принять генеральному комитету Генассамблеи, первое заседание которого состоится 13 сентября. Для включения соответствующего пункта в повестку дня за него должно проголосовать большинство членов комитета, в состав которого входят все 193 страны - члена ООН. На данный момент остается неясным, запросит ли молдавская сторона рассмотрение этой темы уже на первом заседании комитета или сделает это позднее.

Всего в предварительной повестке 72-й сессии значится 171 тема, в том числе вопросы поддержания мира и безопасности, противодействия терроризму, расовой дискриминации и ксенофобии, охраны окружающей среды и защиты прав человека.

Председатель сессии - выпускник МГИМО

Несмотря на то, что с окончанием общих прений 25 сентября градус внимания СМИ к работе ООН снизится, работа Генеральной Ассамблеи будет далека от завершения. Начнут заседания основные комитеты Генассамблеи, которые будут готовить проекты резолюций для принятия на пленарных сессиях. Они будут включать как документы, принимаемые на ежегодной основе, так и новые тексты, которые предложат государства-члены.

Кроме того, на площадке ООН пройдет множество международных форумов. Так, 27-28 сентября в рамках Генеральной Ассамблеи будет обсуждаться борьба с торговлей людьми.

Курировать работу Генеральной Ассамблеи в ближайший год доверено Мирославу Лайчаку, который после своего избрания председателем 72-й сессии пообещал служить сообществу наций и заявил, что твердо верит в "диалог и поиск компромиссов". Он обозначил шесть приоритетов своей деятельности у руля главного совещательного органа ООН. Среди названных им целей обеспечение мира и достойной жизни для всех жителей планеты, предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, принятие глобального договора о миграции, реализация Целей устойчивого развития и борьба с глобальным потеплением, а также уважение прав человека.

Лайчак заверил, что будет повышать эффективность работы Генеральной Ассамблеи, не перегружать ее программу чрезмерно большим количеством мероприятий и содействовать реформированию всемирной организации. В последние месяцы он также высказывался за модернизацию структур ООН, в задачи которых входит борьба с международным терроризмом. В июле он провел встречу с главой контртеррористического управления всемирной организации Владимиром Воронковым, подчеркнув важность противодействия радикализации молодежи.

54-летний Лайчак - опытный дипломат, выпускник МГИМО, свободно говорит по-русски. Часть его 30-летней карьеры связана с Россией. Он работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве, был верховным представителем ООН по Боснии и Герцеговине. В прошлом году Лайчак входил в число претендентов на пост генерального секретаря всемирной организации, однако уступил португальцу Гутерришу.