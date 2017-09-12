Президент Латвии предложил автоматически давать гражданство страны детям неграждан

РИГА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. В Латвии не должны появляться новые неграждане. Такого мнения придерживается президент страны Раймондс Вейонис, который передал во вторник на рассмотрение в Сейм (парламент) законопроект об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, родившимся на территории республики.

Как сообщает канцелярия главы государства, законопроект, инициатором которого выступил Вейонис, предусматривает отказ от предоставления статуса негражданина детям неграждан, которые родятся в Латвии после 1 июня 2018 года. Им будет автоматически предоставляться гражданство республики, если только родители сами не выберут для них гражданство другой страны.

В Латвии уже сейчас действуют законодательные поправки, упрощающие процедуру предоставления гражданства детям неграждан. Однако, по оценке экспертов, они не очень эффективны, поскольку родителям все равно приходится сталкиваться с бюрократией и оформлением документов. В связи с этим только в прошлом году, например, статус негражданина получили 52 ребенка.

Президент Латвии считает, что пришло время поставить точку в этом вопросе и предлагает давать детям неграждан гражданство республики с момента рождения автоматически. Принятие соответствующего законопроекта будет способствовать формированию сплоченного и ориентированного на общие ценности общества, уверен он.

"Латвия - демократическая и современная европейская страна. Необходимо приложить все усилия для ее дальнейшего развития и укрепления. Латвийская система образования способна готовить и воспитывать уважаемых, честных и ответственных людей, которые являются патриотами Латвии и которые имеют сильную связь с латвийской республикой", - указывает Вейонис.

"Прекращение предоставления детям статуса неграждан является символическим шагом, который позволит остановить осознанное противостояние и целенаправленное разделение различных групп латвийского общества. Прекращение предоставления статуса неграждан позволит нашему обществу стать более сплоченным и направить свои силы на развитие нашего государства", - считает президент.

Группа поддержки

Прежде чем передать свою законодательную инициативу в Сейм, глава государства заручился поддержкой экспертов, юристов и правозащитников, организовав на прошлой неделе в своей резиденции дискуссию по этому вопросу. Среди ее участников стал и государственный уполномоченный по правам человека (глава Правозащитного бюро) Латвии Юрис Янсонс, который предложил вовсе отказаться от термина "негражданин", поскольку он имеет негативный оттенок и вводит в заблуждение.

"Как следует из данных опросов, часть неграждан подчеркивают, что этот статус вызывает у человека субъективное ощущение дискриминации, связанной не с какими-то экономическими или политическими ограничениями, а с самим статусом, его присвоением и необходимостью сдавать экзамены на натурализацию (получение гражданства путем сдачи специального экзамена на знание государственного языка и истории страны - прим. ТАСС), в том числе освоить латышский язык", - сказал он.

Омбудсмен также напомнил, что на 1 января этого года в стране насчитывалось более 6 тыс. детей-неграждан, свыше 13,5 тыс. неграждан в возрасте от 19 до 30 лет и примерно 30 тыс. - в возрасте от 31 до 40 лет. "Этот порядок нужно менять. Мы поддерживаем инициативу президента об автоматическом предоставлении гражданства при рождении детям неграждан без каких-либо специальных регистраций. Конечно, для родителей нужно оставить возможность отказаться от гражданства Латвии при регистрации ребенка после рождения", - подчеркнул Янсонс.

В свою очередь глава центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш отметил, что латвийское общество положительно оценивает данное предложение президента. "В ходе опроса подавляющее большинство - 76% респондентов - поддержали эту инициативу. Из них 51% заявили, что полностью поддерживают это предложение, а 25% признали, что скорее поддерживают его. Только 16% респондентов заявили, что они полностью или скорее не поддерживают это предложение", - привел он данные исследования.

Противники инициативы

Несмотря на настроения в обществе, правящие политики Латвии не готовы пойти на такой шаг. По инициативе входящего в правительство национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" этот вопрос в понедельник рассматривался на совещании партий правящей коалиции. По итогам встречи один из лидеров нацблока Райвис Дзинтарс сообщил журналистам, что это предложение главы государства не будет поддержано. "Мы напоминаем, что в коалиционном договоре установлен круг вопросов, по которым необходимо прийти к консенсусу, чтобы можно было их продвигать. Расширение круга граждан - один из этих вопросов", - напомнил политик.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис подчеркнул, что с учетом позиции нацблока этот вопрос обсуждению не подлежит. "Если честно, то я еще не успел ознакомиться с инициативами президента, поскольку национальное объединение сразу же указало на пункты, на основании которых была создана коалиция. И там есть вопрос закона о гражданстве, по которому у нас должно быть единогласие, в противном случае коалиции не будет", - сказал он сегодня в интервью Латвийскому телевидению. "Я не готов бороться и создавать новую коалицию", - добавил он.

Против этой идеи ранее также высказались спикер парламента Инара Мурниеце и министр культуры Даце Мелбарде, представляющие нацблок.

Проблема неграждан

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены некоторых социальных и экономических прав.

Местная газета Latvijas Avīze еще в прошлом году сообщила, что власти страны планируют сократить число неграждан. Данный вопрос обсуждался на заседании Совета по подготовке запланированных на 2018 год праздничных мероприятий по случаю 100-летия независимости страны. В состав этого органа входят Вейонис и бывшие главы государства. Кроме того, при президенте была сформирована специальная группа экспертов, которая рассматривала различные возможности сокращения числа неграждан.

Данная экспертная группа позже выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства Латвии детям неграждан, родившимся после восстановления независимости республики в 1991 году. Сейчас эта идеи перевоплотилась в законопроект, который был передан главой государства на одобрение в Сейм.