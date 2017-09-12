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Президент Латвии предложил автоматически давать гражданство страны детям неграждан

Международная панорама
12 сентября, 20:07 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Законопроект предусматривает отказ от предоставления статуса негражданина детям, которые родятся в Латвии после 1 июня 2018 года

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РИГА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. В Латвии не должны появляться новые неграждане. Такого мнения придерживается президент страны Раймондс Вейонис, который передал во вторник на рассмотрение в Сейм (парламент) законопроект об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, родившимся на территории республики.

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Как сообщает канцелярия главы государства, законопроект, инициатором которого выступил Вейонис, предусматривает отказ от предоставления статуса негражданина детям неграждан, которые родятся в Латвии после 1 июня 2018 года. Им будет автоматически предоставляться гражданство республики, если только родители сами не выберут для них гражданство другой страны.

В Латвии уже сейчас действуют законодательные поправки, упрощающие процедуру предоставления гражданства детям неграждан. Однако, по оценке экспертов, они не очень эффективны, поскольку родителям все равно приходится сталкиваться с бюрократией и оформлением документов. В связи с этим только в прошлом году, например, статус негражданина получили 52 ребенка.

Президент Латвии считает, что пришло время поставить точку в этом вопросе и предлагает давать детям неграждан гражданство республики с момента рождения автоматически. Принятие соответствующего законопроекта будет способствовать формированию сплоченного и ориентированного на общие ценности общества, уверен он.

"Латвия - демократическая и современная европейская страна. Необходимо приложить все усилия для ее дальнейшего развития и укрепления. Латвийская система образования способна готовить и воспитывать уважаемых, честных и ответственных людей, которые являются патриотами Латвии и которые имеют сильную связь с латвийской республикой", - указывает Вейонис.

"Прекращение предоставления детям статуса неграждан является символическим шагом, который позволит остановить осознанное противостояние и целенаправленное разделение различных групп латвийского общества. Прекращение предоставления статуса неграждан позволит нашему обществу стать более сплоченным и направить свои силы на развитие нашего государства", - считает президент.

Группа поддержки

Прежде чем передать свою законодательную инициативу в Сейм, глава государства заручился поддержкой экспертов, юристов и правозащитников, организовав на прошлой неделе в своей резиденции дискуссию по этому вопросу. Среди ее участников стал и государственный уполномоченный по правам человека (глава Правозащитного бюро) Латвии Юрис Янсонс, который предложил вовсе отказаться от термина "негражданин", поскольку он имеет негативный оттенок и вводит в заблуждение.

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"Как следует из данных опросов, часть неграждан подчеркивают, что этот статус вызывает у человека субъективное ощущение дискриминации, связанной не с какими-то экономическими или политическими ограничениями, а с самим статусом, его присвоением и необходимостью сдавать экзамены на натурализацию (получение гражданства путем сдачи специального экзамена на знание государственного языка и истории страны - прим. ТАСС), в том числе освоить латышский язык", - сказал он.

Омбудсмен также напомнил, что на 1 января этого года в стране насчитывалось более 6 тыс. детей-неграждан, свыше 13,5 тыс. неграждан в возрасте от 19 до 30 лет и примерно 30 тыс. - в возрасте от 31 до 40 лет. "Этот порядок нужно менять. Мы поддерживаем инициативу президента об автоматическом предоставлении гражданства при рождении детям неграждан без каких-либо специальных регистраций. Конечно, для родителей нужно оставить возможность отказаться от гражданства Латвии при регистрации ребенка после рождения", - подчеркнул Янсонс.

В свою очередь глава центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш отметил, что латвийское общество положительно оценивает данное предложение президента. "В ходе опроса подавляющее большинство - 76% респондентов - поддержали эту инициативу. Из них 51% заявили, что полностью поддерживают это предложение, а 25% признали, что скорее поддерживают его. Только 16% респондентов заявили, что они полностью или скорее не поддерживают это предложение", - привел он данные исследования.

Противники инициативы

Несмотря на настроения в обществе, правящие политики Латвии не готовы пойти на такой шаг. По инициативе входящего в правительство национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" этот вопрос в понедельник рассматривался на совещании партий правящей коалиции. По итогам встречи один из лидеров нацблока Райвис Дзинтарс сообщил журналистам, что это предложение главы государства не будет поддержано. "Мы напоминаем, что в коалиционном договоре установлен круг вопросов, по которым необходимо прийти к консенсусу, чтобы можно было их продвигать. Расширение круга граждан - один из этих вопросов", - напомнил политик.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис подчеркнул, что с учетом позиции нацблока этот вопрос обсуждению не подлежит. "Если честно, то я еще не успел ознакомиться с инициативами президента, поскольку национальное объединение сразу же указало на пункты, на основании которых была создана коалиция. И там есть вопрос закона о гражданстве, по которому у нас должно быть единогласие, в противном случае коалиции не будет", - сказал он сегодня в интервью Латвийскому телевидению. "Я не готов бороться и создавать новую коалицию", - добавил он.

Против этой идеи ранее также высказались спикер парламента Инара Мурниеце и министр культуры Даце Мелбарде, представляющие нацблок.

Проблема неграждан

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены некоторых социальных и экономических прав.

Местная газета Latvijas Avīze еще в прошлом году сообщила, что власти страны планируют сократить число неграждан. Данный вопрос обсуждался на заседании Совета по подготовке запланированных на 2018 год праздничных мероприятий по случаю 100-летия независимости страны. В состав этого органа входят Вейонис и бывшие главы государства. Кроме того, при президенте была сформирована специальная группа экспертов, которая рассматривала различные возможности сокращения числа неграждан.

Данная экспертная группа позже выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства Латвии детям неграждан, родившимся после восстановления независимости республики в 1991 году. Сейчас эта идеи перевоплотилась в законопроект, который был передан главой государства на одобрение в Сейм.

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