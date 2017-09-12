Президент Сербии объявил о подготовке второй фазы диалога по Косову

Клинтон утверждает, что Россия все же причастна к ее поражению на выборахМеждународная панорама 12 сентября, 22:26
Каспер: FIS не допустит дискриминации в отношении российских лыжников в вопросах допингаСпорт 12 сентября, 22:18
"Спартак" победил "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛСпорт 12 сентября, 22:11
Полиция Барселоны эвакуирует людей из собора Саграда ФамилияМеждународная панорама 12 сентября, 22:03
Клуб НБА "Лейкерс" выведет из обращения номера Коби БрайантаСпорт 12 сентября, 21:58
Бывший тренер сборной Англии по футболу Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас"Спорт 12 сентября, 21:50
Новые Apple Watch получили автономность от смартфонаЭкономика и бизнес 12 сентября, 21:48
Жуков не ждет конкретных выводов от промежуточных итогов работы комиссий МОК по РоссииСпорт 12 сентября, 21:15
Воронцевич: игроки сборной России не будут жалеть греков в четвертьфинале ЕвробаскетаСпорт 12 сентября, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство Сербии занимается подготовкой ко второй фазе диалога по Косову, которая должна стартовать в октябре. Об этом сербский президент Александар Вучич заявил во вторник в обращении к нации.
"Несколько месяцев назад я вынес вопрос Косова на общественное обсуждение. Я рад и благодарен людям за то, что многие выразили свое мнение. С октября начнется новая фаза диалога, которую необходимо институционализировать", - сказал сербский лидер.
В ходе этого этапа планируется организация встреч общественности, диспутов, результаты которых будут приняты к сведению правительством. Вучич предложил министерству образования взять на себя проведение таких мероприятий.
Президент Сербии также заявил о своем решении опубликовать отчет о переговорах с Республикой Косово при посредничестве ЕС за четыре последних года. "Вы сможете увидеть все, о чем шли переговоры. Ничего секретного тут нет. Вы увидите наши успехи и неудачи за четыре прошедших года переговоров", - сказал он.