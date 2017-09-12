Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Сербии объявил о подготовке второй фазы диалога по Косову

Международная панорама
12 сентября, 22:16 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 12, сентября. /ТАСС

Александар Вучич также заявил о своем решении опубликовать отчет о переговорах

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство Сербии занимается подготовкой ко второй фазе диалога по Косову, которая должна стартовать в октябре. Об этом сербский президент Александар Вучич заявил во вторник в обращении к нации.

Смотрите также

МИД РФ: угрозы косовских политиков об этнических чистках подрывают безопасность в регионе

СМИ: в Косове создана правящая коалиция

Премьер Сербии: Македония воздержится от голосования по вступлению Косова в ЮНЕСКО

"Несколько месяцев назад я вынес вопрос Косова на общественное обсуждение. Я рад и благодарен людям за то, что многие выразили свое мнение. С октября начнется новая фаза диалога, которую необходимо институционализировать", - сказал сербский лидер.

В ходе этого этапа планируется организация встреч общественности, диспутов, результаты которых будут приняты к сведению правительством. Вучич предложил министерству образования взять на себя проведение таких мероприятий.

Президент Сербии также заявил о своем решении опубликовать отчет о переговорах с Республикой Косово при посредничестве ЕС за четыре последних года. "Вы сможете увидеть все, о чем шли переговоры. Ничего секретного тут нет. Вы увидите наши успехи и неудачи за четыре прошедших года переговоров", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вучич, Александар
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
2
Презентация последних моделей iPhone. Онлайн
3
США недовольны решением Турции закупить у РФ систему С-400
4
СМИ: итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана под Неаполем
5
Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации
6
Полиция Барселоны эвакуирует людей из собора Саграда Фамилия
7
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама