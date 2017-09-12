Президент Сербии объявил о подготовке второй фазы диалога по Косову

БЕЛГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство Сербии занимается подготовкой ко второй фазе диалога по Косову, которая должна стартовать в октябре. Об этом сербский президент Александар Вучич заявил во вторник в обращении к нации.

"Несколько месяцев назад я вынес вопрос Косова на общественное обсуждение. Я рад и благодарен людям за то, что многие выразили свое мнение. С октября начнется новая фаза диалога, которую необходимо институционализировать", - сказал сербский лидер.

В ходе этого этапа планируется организация встреч общественности, диспутов, результаты которых будут приняты к сведению правительством. Вучич предложил министерству образования взять на себя проведение таких мероприятий.

Президент Сербии также заявил о своем решении опубликовать отчет о переговорах с Республикой Косово при посредничестве ЕС за четыре последних года. "Вы сможете увидеть все, о чем шли переговоры. Ничего секретного тут нет. Вы увидите наши успехи и неудачи за четыре прошедших года переговоров", - сказал он.