Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Сербии поддержал косовских сербов, вступивших в правительство Харадиная

Международная панорама
12 сентября, 23:13 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 12, сентября. /ТАСС

В то же время Александар Вучич отметил, что Белград продолжает считать Рамуша Харадиная военным преступником

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поддержал партию "Сербский список", отстаивающую интересы сербского меньшинства в Косове, которая решила вступить коалицию с партиями бывших полевых командиров непризнанной республики.

Смотрите также

СМИ: в Косове создана правящая коалиция

На парламентских выборах в Косове победил военный блок

Харадинай пообещал создать армию Косова через 90 дней после формирования правительства

"Я поддерживаю "Сербский список" в том, что они решили войти в правительство Косова", - заявил Вучич во вторник в обращении к нации. Он также отметил, что Белград "продолжает считать Рамуша Харадиная военным преступником", несмотря на то, что он стал премьером непризнанного государства.

По словам сербского президента, сейчас в Косове живет от 5,8% до 8% сербов, и их результаты на парламентских выборах в автономном крае (5,4%, девять мандатов в парламенте - прим. ТАСС) - существенный успех. "Существовало три варианта: поддержать националистическую партию "Самоопределение", второе - никого не поддерживать, третье - войти в правительство Харадиная и оказывать серьезное влияние на политику Приштины", - заявил Вучич.

Партия "Сербский список", представляющая в непризнанном Косове интересы сербского меньшинства, ранее поддержала выдвинутого бывшими полевыми командирами Рамуша Харадиная в качестве премьера самопровозглашенной республики, а также Кадри Весели в качестве спикера парламента в обмен на три министерских портфеля в новом правительстве. Голоса сербов стали решающими, именно благодаря "Сербскому списку" Харадинай получил коалиционное большинство в парламенте и смог начать формирование правительства. "За" правительство Харадиная проголосовал 61 депутат, воздержался один народный избранник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вучич, Александар
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовал флагман iPhone X
2
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
3
Apple представила новый iPhone 8 с функцией беспроводной зарядки
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Apple объявила цены на новые модели iPhone в России
6
Презентация последних моделей iPhone. Онлайн
7
Госдеп: встреча в Хельсинки позволила РФ и США прояснить позиции друг друга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама