Президент Сербии поддержал косовских сербов, вступивших в правительство Харадиная

БЕЛГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поддержал партию "Сербский список", отстаивающую интересы сербского меньшинства в Косове, которая решила вступить коалицию с партиями бывших полевых командиров непризнанной республики.

"Я поддерживаю "Сербский список" в том, что они решили войти в правительство Косова", - заявил Вучич во вторник в обращении к нации. Он также отметил, что Белград "продолжает считать Рамуша Харадиная военным преступником", несмотря на то, что он стал премьером непризнанного государства.

По словам сербского президента, сейчас в Косове живет от 5,8% до 8% сербов, и их результаты на парламентских выборах в автономном крае (5,4%, девять мандатов в парламенте - прим. ТАСС) - существенный успех. "Существовало три варианта: поддержать националистическую партию "Самоопределение", второе - никого не поддерживать, третье - войти в правительство Харадиная и оказывать серьезное влияние на политику Приштины", - заявил Вучич.

Партия "Сербский список", представляющая в непризнанном Косове интересы сербского меньшинства, ранее поддержала выдвинутого бывшими полевыми командирами Рамуша Харадиная в качестве премьера самопровозглашенной республики, а также Кадри Весели в качестве спикера парламента в обмен на три министерских портфеля в новом правительстве. Голоса сербов стали решающими, именно благодаря "Сербскому списку" Харадинай получил коалиционное большинство в парламенте и смог начать формирование правительства. "За" правительство Харадиная проголосовал 61 депутат, воздержался один народный избранник.