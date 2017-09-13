Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доклад: США поставили сирийским повстанцам оружие на сумму более $2 млрд

Международная панорама
13 сентября, 2:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

По сведениям составителей исследования, всего Пентагон планирует потратить на оружие для союзников в Сирии до $2,2 млрд.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США потратило более $2 млрд на закупки вооружений для групп сирийской оппозиции. Об этом говорится в докладе, подготовленном сотрудниками Центра исследования коррупции и организованной преступности и Балканской сети журналистских расследований.

Смотрите также

Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии

Как отмечают авторы исследования, Пентагон переправляет оружие советского образца отрядам коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), а также другим повстанческим группировкам, сражающимся с правительственными силами арабской республики. Как отмечается, находящиеся на Балканах и в Восточной Европе оружейные заводы в какой-то момент перестали справляться с масштабными запросами, поэтому минобороны США обратилось к новым подрядчикам, в частности в Казахстане, Грузии и на Украине. Журналисты, принявшие участие в расследовании, пришли к таким выводам, ознакомившись с документами о закупках, официальными заявлениями, попавшими в их распоряжение электронными письмами, а также по итогам интервью с источниками в различных структурах.

Как поясняется в докладе, закупки оружия начались в сентябре 2015 года при администрации Барака Обамы. По состоянию на май 2017 года, Пентагон потратил более $700 млн на автоматы, ручные противотанковые гранатометы, минометы и боеприпасы. В соответствии с контрактом, к 2022 году будет израсходовано еще по меньшей мере $900 миллионов, и дополнительно примерно 600 млн были предусмотрены бюджетом или запрошены администрацией Дональда Трампа. По сведениям составителей исследования, всего Пентагон планирует потратить на оружие для союзников в Сирии до $2,2 млрд.

Смотрите также

СМИ: США планируют поставить сирийским курдам тысячи единиц оружия и боеприпасов

МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США

WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии

В докладе утверждается, что Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций Вооруженных сил США (United States Special Operations Command, SOCOM) и через Picatinny Arsenal, малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную структуру в штате Нью-Джерси. Снаряжение переправляется по морю и по воздуху из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт, а затем по земле и воздуху доставляется союзникам США на севере и юге Сирии. Как отмечают организации, проводившие расследование, эти поставки не связаны с программой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по подготовке отрядом ряда группировок так называемой умеренной сирийской оппозиции, которая была ранее свернута по инициативе Трампа.

Как удалось выяснить журналистам, Вашингтон применяет расплывчатые формулировки в юридических документах, из которых непонятно, что конечным пунктом назначения оружия является Сирия. С точки зрения экспертов, такая практика угрожает свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия. Кроме того, властям государств Восточной Европы, торгующих оружием и боеприпасами, может инкриминироваться нарушение норм международного права. Также эксперты задаются вопросом, кто пользуется боеприпасами, и что с ними произойдет после разгрома в Сирии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"В документах о закупках Пентагон всячески пытается избавиться от доказательств того, что оружие, в конечном счете, переправляется сирийской оппозиции", - рассказал журналу Foreign Policy один из участников расследования Иван Ангеловски.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
2
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
3
КНДР полностью отвергла новые санкции Совбеза ООН
4
Гончаренко: залогом победы ЦСКА над "Бенфикой" стала удачная игра в обороне
5
Госдеп: встреча в Хельсинки позволила РФ и США прояснить позиции друг друга
6
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
7
Apple презентовал флагман iPhone X
Темы дня
Новости партнеров
Реклама