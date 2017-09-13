Доклад: США поставили сирийским повстанцам оружие на сумму более $2 млрд

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США потратило более $2 млрд на закупки вооружений для групп сирийской оппозиции. Об этом говорится в докладе, подготовленном сотрудниками Центра исследования коррупции и организованной преступности и Балканской сети журналистских расследований.

Как отмечают авторы исследования, Пентагон переправляет оружие советского образца отрядам коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), а также другим повстанческим группировкам, сражающимся с правительственными силами арабской республики. Как отмечается, находящиеся на Балканах и в Восточной Европе оружейные заводы в какой-то момент перестали справляться с масштабными запросами, поэтому минобороны США обратилось к новым подрядчикам, в частности в Казахстане, Грузии и на Украине. Журналисты, принявшие участие в расследовании, пришли к таким выводам, ознакомившись с документами о закупках, официальными заявлениями, попавшими в их распоряжение электронными письмами, а также по итогам интервью с источниками в различных структурах.

Как поясняется в докладе, закупки оружия начались в сентябре 2015 года при администрации Барака Обамы. По состоянию на май 2017 года, Пентагон потратил более $700 млн на автоматы, ручные противотанковые гранатометы, минометы и боеприпасы. В соответствии с контрактом, к 2022 году будет израсходовано еще по меньшей мере $900 миллионов, и дополнительно примерно 600 млн были предусмотрены бюджетом или запрошены администрацией Дональда Трампа. По сведениям составителей исследования, всего Пентагон планирует потратить на оружие для союзников в Сирии до $2,2 млрд.

В докладе утверждается, что Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций Вооруженных сил США (United States Special Operations Command, SOCOM) и через Picatinny Arsenal, малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную структуру в штате Нью-Джерси. Снаряжение переправляется по морю и по воздуху из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт, а затем по земле и воздуху доставляется союзникам США на севере и юге Сирии. Как отмечают организации, проводившие расследование, эти поставки не связаны с программой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по подготовке отрядом ряда группировок так называемой умеренной сирийской оппозиции, которая была ранее свернута по инициативе Трампа.

Как удалось выяснить журналистам, Вашингтон применяет расплывчатые формулировки в юридических документах, из которых непонятно, что конечным пунктом назначения оружия является Сирия. С точки зрения экспертов, такая практика угрожает свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия. Кроме того, властям государств Восточной Европы, торгующих оружием и боеприпасами, может инкриминироваться нарушение норм международного права. Также эксперты задаются вопросом, кто пользуется боеприпасами, и что с ними произойдет после разгрома в Сирии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"В документах о закупках Пентагон всячески пытается избавиться от доказательств того, что оружие, в конечном счете, переправляется сирийской оппозиции", - рассказал журналу Foreign Policy один из участников расследования Иван Ангеловски.