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Президент Венесуэлы подтвердил готовность к диалогу с оппозицией

Международная панорама
13 сентября, 3:41 UTC+3 ТАСС

Николас Мадуро сообщил, что "в ближайшие часы" в Доминиканскую Республику отправится глава столичного муниципалитета Либертадор Хорхе Родригес, который выступит на переговорах от имени правительства

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ТАСС, 13 сентября. Правительство Венесуэлы готово продолжать переговоры с оппозицией для решения политического кризиса. Об этом заявил во вторник президент южноамериканской республики Николас Мадуро на рабочей встрече с кабинетом министров, которая транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

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Он приветствовал совместное заявление правительства Доминиканской Республики и бывшего главы правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, в котором они пригласили исполнительную власть и оппозицию Венесуэлы возобновить диалог. Как отметил президент, "в ближайшие часы" в Доминиканскую Республику отправится глава столичного муниципалитета Либертадор Хорхе Родригес, который будет выступать на переговорах от имени правительства.

"Я полностью привержен тому, чтобы все получилось, чтобы был достигнут прогресс", - отметил Мадуро.

Как сообщил ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, новый раунд переговоров между представителями Каракаса и оппозицией начнется в среду в Доминиканской Республике при посредничестве президента островного государства Данило Медины и Сапатеро. При этом французский министр пригрозил Венесуэле санкциями со стороны Евросоюза в случае провала диалога.

С начала апреля в Венесуэле прошло несколько тысяч уличных выступлений против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

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Персоны
Мадуро, Николас Ле Дриан, Жан-Ив
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Испания Венесуэла Доминиканская Республика
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