СМИ: более 20 человек погибли в Сирии в результате ударов ВВС коалиции во главе с США

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ТАСС, 13 сентября. По меньшей мере 22 мирных жителя погибли в результате ударов ВВС возглавляемой США международной коалиции по городу Ракка и населенному пункту на севере провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA.
По его информации, 11 мирных жителей погибли при ударе сил коалиции по жилым домам в Ракке. Еще 11 человек, являющихся членами одной семьи, погибли в результате удара по населенному пункту Эш-Шахабат в провинции Дейр-эз-Зор.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с экстремистами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. 9 сентября СДС объявила о начале военной операции против террористов ИГ на севере провинции Дейр-эз-Зор. Целью новой операции стало вытеснение отрядов террористов из районов к северу и востоку от реки Евфрат.