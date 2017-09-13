Климкин: литовскую инициативу о помощи Украине не стоит сравнивать с "планом Маршалла"

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Разработанный в Литве план финансовой помощи Украине нецелесообразно сравнивать с "планом Маршалла". Такое мнение в среду выразил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
"Я не уверен, что сравнение с "планом Маршалла" - это хорошая идея, поскольку он функционировал в других исторических и политических условиях и для других стран", - сказал министр в интервью агентству "Укринформ". Климкин пояснил, что Киев обсуждает с европейскими странами "возможность предоставления Украине пакета помощи другого уровня".
При этом министр подчеркнул, что страна должна быть готова к эффективному освоению выделенных средств."Такой план однозначно не будет чем-то вроде манны небесной, мы должны быть способны его реализовать", - добавил он.
Ранее вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявлял, разработанный в Литве "новый европейский план для Украины" предусматривает оказание стране помощи в размере 5 млрд евро ежегодно. Кубив уточнил, что данный план рассчитан на период с 2017 по 2020 год. При этом пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич заявляла, что такая идея пока не реализована.