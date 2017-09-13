Совбез Украины на 2018 год увеличил военный бюджет почти на $1 млрд

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду одобрил увеличение военного бюджета на следующий год до 163,3 млрд гривен (около $6,3 млрд) против 138 млрд гривен ($5,3 млрд) в 2017 году. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Решением СНБО Украины объем финансирования бюджета на оборону и безопасность в следующем году будет 163 млрд 268 млн гривен, из них 156 млрд 893 млн гривен - из общего фонда, и 6 млрд 375 млн гривен - из специального", - цитирует его пресс-служба СНБО.
Приоритетным направлением бюджетного финансирования, по словам Турчинова, определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения.
Кроме того, на заседании СНБО принята концепция обеспечения контрразведывательного режима на Украине и концепция реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Бюджет Украины на 2017 год предусматривал 129 млрд гривен на сферу безопасности и обороны. В июле в него внесли изменения и дополнительно выделили силовикам 9 млрд гривен. В 2016 расходы на оборону составили 113 млрд гривен.