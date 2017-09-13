Госдепартамент выразил обеспокоенность приговором замглаве "меджлиса" Чийгозу

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент глубоко обеспокоен приговором замглаве "меджлиса крымско-татарского народа" (запрещен в России) Ахтему Чийгозу, который был 11 сентября осужден по делу о массовых беспорядках в Крыму. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Мы глубоко обеспокоены обвинениями и приговором к восьми годам заключения, вынесенным 10 сентября в Крыму, замглаве меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза в связи с безосновательными обвинениями в причастности к демонстрациям, которые произошли еще до того, как была начата российская оккупация", - утверждается в документе.

Госдепартамент также считает выдвинутые обвинения "политически мотивированными".