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Госдепартамент выразил обеспокоенность приговором замглаве "меджлиса" Чийгозу

Международная панорама
13 сентября, 23:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

Внешнеполитическое ведомство США считает выдвинутые обвинения против замглавы меджлиса "политически мотивированными"

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент глубоко обеспокоен приговором замглаве "меджлиса крымско-татарского народа" (запрещен в России) Ахтему Чийгозу, который был 11 сентября осужден по делу о массовых беспорядках в Крыму. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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"Мы глубоко обеспокоены обвинениями и приговором к восьми годам заключения, вынесенным 10 сентября в Крыму, замглаве меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза в связи с безосновательными обвинениями в причастности к демонстрациям, которые произошли еще до того, как была начата российская оккупация", - утверждается в документе.

Госдепартамент также считает выдвинутые обвинения "политически мотивированными".

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