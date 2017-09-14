Госсекретарь США выразил надежду на улучшение отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил в четверг надежду на улучшение отношений с Россией.

"Самое важное из того, что я хотел бы достичь за то время, которое у меня есть [на посту госсекретаря], - я надеюсь, что мы мирно решим проблемы с Северной Кореей; я надеюсь, что мы сможем урегулировать конфликты в Сирии; я надеюсь, что мы сможем урегулировать конфликт в Ливии; я надеюсь, что мы сможет улучшить отношения с Россией", - отметил он в Лондоне на встрече с сотрудниками американского посольства и членами их семей. Текст его выступления распространила пресс-служба Госдепартамента.

Как заметил госсекретарь, в Лондоне у него намечено несколько важных встреч, посвященных теме борьбы с терроризмом. "У нас с Великобританией налажено очень тесное взаимодействие в сфере противодействия терроризму, в решении серьезных проблем на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, в урегулировании вопросов с Ираном, - сказал Тиллерсон. - И Великобритания оказала решительную поддержку нам в усилиях, нацеленных на то, чтобы Северная Корея прекратила разрабатывать ядерное оружие".

По словам госсекретаря, в Лондоне у него должна состояться "очень важная встреча по Ливии". "Мы хотим понять, сможем ли мы наладить там мирный процесс", - указал он.

Накануне вылета Тиллерсона в британскую столицу Госдепартамент сообщил, что у госсекретаря там запланированы встречи с премьер-министром Терезой Мэй, советником по национальной безопасности Марком Седуиллом и министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Помимо этого, Тиллерсон обсудит тему КНДР с французской стороной, которую будет представлять государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан.