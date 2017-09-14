Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госсекретарь США выразил надежду на улучшение отношений с Россией

Международная панорама
14 сентября, 19:51 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Тиллерсон также выразил надежду на мирное урегулирование проблем с КНДР, конфликтов в Сирии, Ливии, Ираке и ситуации вокруг Ирана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил в четверг надежду на улучшение отношений с Россией.

"Самое важное из того, что я хотел бы достичь за то время, которое у меня есть [на посту госсекретаря], - я надеюсь, что мы мирно решим проблемы с Северной Кореей; я надеюсь, что мы сможем урегулировать конфликты в Сирии; я надеюсь, что мы сможем урегулировать конфликт в Ливии; я надеюсь, что мы сможет улучшить отношения с Россией", - отметил он в Лондоне на встрече с сотрудниками американского посольства и членами их семей. Текст его выступления распространила пресс-служба Госдепартамента.

Смотрите также

Госдеп: встреча в Хельсинки позволила РФ и США прояснить позиции друг друга

Госдеп: Вашингтон не хочет продолжения политики "око за око" с Москвой

СМИ: США создают в Сербии медиацентр для борьбы с "российской дезинформацией"

Как заметил госсекретарь, в Лондоне у него намечено несколько важных встреч, посвященных теме борьбы с терроризмом. "У нас с Великобританией налажено очень тесное взаимодействие в сфере противодействия терроризму, в решении серьезных проблем на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, в урегулировании вопросов с Ираном, - сказал Тиллерсон. - И Великобритания оказала решительную поддержку нам в усилиях, нацеленных на то, чтобы Северная Корея прекратила разрабатывать ядерное оружие".

По словам госсекретаря, в Лондоне у него должна состояться "очень важная встреча по Ливии". "Мы хотим понять, сможем ли мы наладить там мирный процесс", - указал он.

Накануне вылета Тиллерсона в британскую столицу Госдепартамент сообщил, что у госсекретаря там запланированы встречи с премьер-министром Терезой Мэй, советником по национальной безопасности Марком Седуиллом и министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Помимо этого, Тиллерсон обсудит тему КНДР с французской стороной, которую будет представлять государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Тиллерсон, Рекс
Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Ирак Иран КНДР Сирия Ливия Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
2
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
3
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
4
Парковку для иностранных дипломатов в Екатеринбурге убрали по инициативе ГИБДД
5
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
6
Санкции ЕС в отношении России. Досье
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама