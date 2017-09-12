Госдеп: встреча в Хельсинки позволила РФ и США прояснить позиции друг друга

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Российско-американские переговоры по стратегической стабильности в Хельсинки позволили сторонам, в частности, прояснить позиции друг друга. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Дискуссии предоставили обеим сторонам возможность задать вопросы и изложить обеспокоенности, относящиеся к стратегической стабильности, а также прояснить позиции друг друга в данной сфере", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя встречи в финской столице.

"Другого на этот счет у меня нет", - ответила Науэрт, когда у нее спросили, были ли решены на консультациях в Хельсинки какие бы то ни было вопросы. Дипломат не стала оглашать повестку дня переговоров в финской столице.

В то же время, по мнению Хезер Науэрт, отношения между Москвой и Вашингтоном достигли низшей точки.

"Наши отношения уже достигли низшей точки. Оба наши государства пытаются добиться улучшения отношений и найти сферы взаимодействия", - считает Науэрт.