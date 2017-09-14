Госдеп: США считают поддержку РФ резолюции СБ ООН по КНДР шагом в правильном направлении

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия сделала шаг в правильном направлении, поддержав резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Мы счастливы и рады, что Россия подписалась под резолюцией СБ ООН. <...> Мы считаем это шагом в правильном направлении", - сказала она.
СБ ООН 11 сентября принял подготовленную делегацией США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов, а также вводит ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки.