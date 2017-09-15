СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 году

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США выдал разрешения в 2017 финансовом году на поставки оружия в зарубежные страны на рекордную сумму - $79,5 млрд. Об этом сообщил в четверг американский военный еженедельник Defense News, ссылающийся на данные пентагоновского Управления военного сотрудничества (УВС).
Как подчеркивает издание, речь в данном случае идет о сделках, которые получили лишь одобрение внешнеполитического ведомства, а не Конгресса, который ставит последнюю точку в продолжительном процессе согласований. Практика также показывает, что не все контракты в конечном итоге реализуются, а в некоторые стороны вносят изменения как по количеству вооружений, так и суммам оплаты.
"Эти данные свидетельствуют об интересе наших партнеров к качеству продукции и услуг, которые мы предлагаем, - приводит еженедельник слова представителя УВС капитана третьего ранга Патрика Эванса. - Если сравнить уровни продаж за последние три года, то можно заметить тенденцию нарастания объема поставок".
Из 73 контрактов, направленных УВС на согласование в Госдепартамент в период с 1 октября 2016 года по 12 сентября текущего, 17 были заключены на суммы от $1 млрд и больше. Среди них заказы Катара на истребители F-15 за $21,1 млрд, Кувейта на истребители-бомбардировщики F/А-18 за $10,1 млрд, Канады на те же F/А-18 за $5,2 млрд, Румынии на ЗРК "Пэтриот ПАК-3" за $3,9 млрд, Саудовской Аравии на вертолеты CH-47 "Чинук" за $3,51 млрд. Только на страны Ближнего Востока приходится 27 контрактов на общую сумму $52 млрд.
Defense News отмечает, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января УВС договорилось о сделках на сумму $28,7 млрд.