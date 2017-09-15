Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 году

Международная панорама
15 сентября, 0:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, сентября. /ТАСС

Только на страны Ближнего Востока приходится 27 контрактов на общую сумму $52 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Госдепартамента США

Здание Госдепартамента США

© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США выдал разрешения в 2017 финансовом году на поставки оружия в зарубежные страны на рекордную сумму - $79,5 млрд. Об этом сообщил в четверг американский военный еженедельник  Defense News, ссылающийся на данные пентагоновского Управления военного сотрудничества (УВС).

Смотрите также

Доклад: США поставили сирийским повстанцам оружие на сумму более $2 млрд

В Сенате США хотят запретить правительству продавать оружие охране Эрдогана

Грызлов: желание Порошенко получить оружие от США не соответствует имиджу миротворца

Как подчеркивает издание, речь в данном случае идет о сделках, которые получили лишь одобрение внешнеполитического ведомства, а не Конгресса, который ставит последнюю точку в продолжительном процессе согласований. Практика также показывает, что не все контракты в конечном итоге реализуются, а в некоторые стороны вносят изменения как по количеству вооружений, так и суммам оплаты.

"Эти данные свидетельствуют об интересе наших партнеров к качеству продукции и услуг, которые мы предлагаем, - приводит еженедельник слова представителя УВС капитана третьего ранга Патрика Эванса. - Если сравнить уровни продаж за последние три года, то можно заметить тенденцию нарастания объема поставок".

Из 73 контрактов, направленных УВС на согласование в Госдепартамент в период с 1 октября 2016 года по 12 сентября текущего, 17 были заключены на суммы от $1 млрд и больше. Среди них заказы Катара на истребители F-15 за $21,1 млрд, Кувейта на истребители-бомбардировщики F/А-18 за $10,1 млрд, Канады на те же F/А-18 за $5,2 млрд, Румынии на ЗРК "Пэтриот ПАК-3" за $3,9 млрд, Саудовской Аравии на вертолеты CH-47 "Чинук" за $3,51 млрд. Только на страны Ближнего Востока приходится 27 контрактов на общую сумму $52 млрд.

Defense News отмечает, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января УВС договорилось о сделках на сумму $28,7 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Катар Канада Кувейт Румыния Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент не считает "ответной мерой" лишение дипломатов США парковок в РФ
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
4
Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи
5
Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
Темы дня
Новости партнеров
Реклама