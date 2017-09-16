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Миссия ООН в Колумбии завершила работу по изъятию вооружения из тайников РВСК

Международная панорама
16 сентября, 2:54 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 16, сентября. /ТАСС

Всего было изъято 1238 единиц оружия, 488 тыс. единиц амуниции и более 26 тыс. кг взрывчатки

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БОГОТА, 16 сентября. /ТАСС/. Миссия ООН в Колумбии совместно с представителями бывшей повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) и вооруженных сил страны изъяла вооружение из большей части тайников РВСК. Об этом говорится в опубликованном в пятницу официальном сообщении миссии ООН в Колумбии.

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"Миссия ООН в Колумбии завершила работу по извлечению вооружения и уничтожению амуниции и взрывчатых веществ из тайников РВСК. Работа была проведена в соответствии с договоренностями от 29 мая этого года с последующим продлением сроков этой работы 31 августа этого года. Всего было обнаружено 750 тайников из 998, о которых ООН проинформировали в РВСК", - говорится в сообщении. При этом в документе подчеркивается, что оставшиеся тайники, согласно достигнутым договоренностям, передаются в распоряжение правительства Колумбии, в связи с чем миссия в ближайшие дни передаст всю имеющуюся информацию на этот счет в распоряжение верховного комиссара по мирному урегулированию при президенте Колумбии.

"Операции [по извлечению оружия из тайников] были спланированы и выполнены членами РВСК совместно с международными наблюдателями при логистической поддержке вооруженных сил страны", - добавили в миссии, отметив, что в операциях принимали участие 450 наблюдателей, более сотни членов РВСК, около 500 человек из специального подразделения полиции, а еще более 9 тысяч военных. Извлечение вооружения из тайников потребовало больших логистических усилий, в результате которых было изъято 1238 единиц оружия, 488 тыс. единиц амуниции и более 26 тыс. кг взрывчатки.

В документе особо подчеркивается, что миссия ООН в Колумбии признает выполнение обязательств по процессу разоружения как повстанцами, так правительством, которое в этом поддержку. Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября 2016 года мирное соглашение, которое положило конец вооруженному конфликту, начавшемуся в 1960-х годах. Одним из условий соглашения было поэтапное разоружение боевиков под контролем международной миссии по эгидой ООН, что потребовало не только сдачу личного оружия повстанцами, но и извлечение расположенных в труднодоступной местности тайников с вооружением.

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