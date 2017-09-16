Климкин: Порошенко на встрече с Трампом поднимет вопросы Донбасса и помощи США в реформах

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить с хозяином Белого дома Дональдом Трампом вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также помощи США в реформировании страны. Об этом заявил в субботу глава украинского МИД Павел Климкин в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия".

"Конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, естественно, будем обсуждать совместную тактику, поскольку мы это уже проговорили с [спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины] Куртом Волкером, мы должны согласовать на наивысшем уровне, - сказал он. - Конечно, будем обсуждать составную безопасности сотрудничества, безусловно, это один из ключевых вопросов. Конечно, будем обсуждать содействие США для дальнейшего продвижения наших реформ".

Глава МИД добавил, что ему неизвестно, какие вопросы будет поднимать американская сторона.

В пятницу помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что Трамп в предстоящий четверг встретится с Порошенко "на полях" 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, американский лидер во время этого форума встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины. Макмастер добавил, что "все эти страны столкнулись с прямыми атаками" против их суверенитета в последние годы.