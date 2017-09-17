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Саакашвили 18 сентября придет в суд Львова на рассмотрение дела о его прорыве границы

Международная панорама
17 сентября, 15:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, сентября. /ТАСС

Истцом в рамках дела является государственная пограничная служба

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КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приедет в понедельник, 18 сентября, в Мостиский районный суд Львовской области на рассмотрение дела о его незаконном пересечении польско-украинской границы. Об этом в воскресенье сообщила представитель пресс-службы "Движения новых сил" Марьяна Поштарь.

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"В понедельник, 18 сентября, в 15:00 в Мостиском районном суде состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины Михаилом Саакашвили. Истцом является государственная пограничная служба. Михаил обязательно будет на суде", - приводит ее слова агентство Украинформ.

Пресс-секретарь также проинформировала, что в воскресенье, 17 сентября, Саакашвили находится в Виннице, а раньше посетил Черновцы, Херсон и Ивано-Франковск.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства. В результате въезд в страну легальным способом для экс-губернатора Одесской области стал невозможен. Однако 10 сентября он вместе с соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.

Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, и дело о сопротивлении полиции, по которому Саакашвили грозит до 15 лет. После этого правоохранительные органы страны завели дело по данному факту и по статье "Хулиганство".

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