Тиллерсон: США могут остаться в Парижском соглашении по климату на особых условиях

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. США могут остаться в Парижском соглашении по климату, если им будут обеспечены подходящие условия. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.
"Я думаю, что при подходящих условиях. Президент [США Дональд Трамп] сказал, что он открыт для поиска условий, при которых мы можем остаться [в соглашении] вместе с другими", - сообщил глава американской дипломатии.
Он подчеркнул, что Вашингтон готов вместе с партнерами по соглашению "сформулировать ряд условий, которые будут справедливы и сбалансированы для американцев и в которых будут учтены экономические интересы" Соединенных Штатов. "Мы хотим быть продуктивными и полезными. США действительно добились огромных успехов в деле сокращения собственных выбросов парниковых газов", - сказал Тиллерсон.