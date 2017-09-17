Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США могут остаться в Парижском соглашении по климату на особых условиях

Международная панорама
17 сентября, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, сентября. /ТАСС

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон готов вместе с партнерами по соглашению сформулировать условия, "в которых будут учтены экономические интересы" США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Stefan Rousseau/PA via AP

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. США могут остаться в Парижском соглашении по климату, если им будут обеспечены подходящие условия. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.

Смотрите также

"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату

"Я думаю, что при подходящих условиях. Президент [США Дональд Трамп] сказал, что он открыт для поиска условий, при которых мы можем остаться [в соглашении] вместе с другими", - сообщил глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов вместе с партнерами по соглашению "сформулировать ряд условий, которые будут справедливы и сбалансированы для американцев и в которых будут учтены экономические интересы" Соединенных Штатов. "Мы хотим быть продуктивными и полезными. США действительно добились огромных успехов в деле сокращения собственных выбросов парниковых газов", - сказал Тиллерсон.

Смотрите также

Трамп продолжает считать Парижское соглашение по климату "плохой сделкой"

Белый дом опроверг информацию о том, что США не выйдут из Парижского соглашения по климату

WSJ: США не станут выходить из Парижского соглашения по климату

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Макмастер, Герберт
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"
2
Сборная России обыграла португальцев в финале Евролиги по пляжному футболу
3
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
4
Суд арестовал полицейских в Петербурге по делу о превышении полномочий
5
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
6
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
7
Минздрав предлагает изменить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама