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WP: ВС США намерены установить более тесное взаимодействие с ВКС РФ в небе над Сирией

Международная панорама
17 сентября, 23:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, сентября. /ТАСС

В Комитете начальников штабов американских Вооруженных сил сообщили, что решение принято после инцидента под Дейр-эз-Зором

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. ВС США намерены установить более тесное взаимодействие с ВКС РФ в небе над Сирией после того, как представители сирийской оппозиции пострадали от авиаудара, якобы нанесенного российской авиацией. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

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"Пентагон предпринимает дополнительные шаги для обеспечения прямого общения американских и российских военачальников" после инцидента под Дейр-эз-Зором, отмечает издание со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозефа Данфорда.

По данным газеты, он рассказал журналистам, что канал связи между военными США и России для снижения конфликтного потенциала в небе над Сирией "не сработал", когда в результате якобы авиаудара российской авиации пострадали отряды "Сирийских демократических сил" (СДС).

В воскресенье Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции под Дейр-эз-Зором, отметив, что удары наносится только по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". О границах операции против боевиков в этом районе США были заранее предупреждены по официальным каналам, заявил представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Как ранее заявили в Пентагоне, от удара российских ВКС восточнее Евфрата близ Дейр эз-Зора якобы пострадали бойцы поддерживаемых США и их союзниками отрядов СДС.

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