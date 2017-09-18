СМИ: плакаты и брошюры о референдуме в Каталонии изъяты Гражданской гвардией Испании

ТАСС, 18 сентября. Гражданская гвардия Испании изъяла 100 тыс. плакатов и брошюр с пропагандой референдума о независимости Каталонии, который власти автономного сообщества намерены провести 1 октября. Об этом сообщила в понедельник газета 20 Minutos.

По ее информации, материалы были обнаружены в ходе обысков в типографии Enquadernacions Rovira de Sabadell в Барселоне. Правоохранители вошли в здание рано утром в понедельник и спустя полтора часа вышли с конфискованной печатной продукцией.

Накануне были изъяты 1,3 млн плакатов и брошюр в типографии Zukoy, расположенной в городе Сан-Адриан-де-Бесос в провинции Барселона.

Генеральная прокуратура Испании подготовила инструкции для сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить проведения каталонского референдума о независимости. Предусматривается, что полицейские должны конфисковать урны для голосования, избирательные бюллетени и инструкции для членов избирательных участков.