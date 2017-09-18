Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: плакаты и брошюры о референдуме в Каталонии изъяты Гражданской гвардией Испании

Международная панорама
18 сентября, 14:35 UTC+3 ТАСС

Накануне были изъяты 1,3 млн плакатов и брошюр в типографии Zukoy, расположенной в городе Сан-Адриан-де-Бесос в провинции Барселона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 сентября. Гражданская гвардия Испании изъяла 100 тыс. плакатов и брошюр с пропагандой референдума о независимости Каталонии, который власти автономного сообщества намерены провести 1 октября. Об этом сообщила в понедельник газета 20 Minutos.

Смотрите также

В Каталонии изъяли 100 тыс. плакатов с пропагандой референдума о независимости

Каталонские сепаратисты начинают кампанию в поддержку независимости по итогам референдума

Юнкер: Каталония не сможет стать членом ЕС сразу, если обретет независимость

По ее информации, материалы были обнаружены в ходе обысков в типографии Enquadernacions Rovira de Sabadell в Барселоне. Правоохранители вошли в здание рано утром в понедельник и спустя полтора часа вышли с конфискованной печатной продукцией.

Накануне были изъяты 1,3 млн плакатов и брошюр в типографии Zukoy, расположенной в городе Сан-Адриан-де-Бесос в провинции Барселона.

Генеральная прокуратура Испании подготовила инструкции для сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить проведения каталонского референдума о независимости. Предусматривается, что полицейские должны конфисковать урны для голосования, избирательные бюллетени и инструкции для членов избирательных участков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
4
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года
5
Умер оперный певец Зураб Соткилава
6
Суд приговорил к 3,5 года механика лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина
7
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама