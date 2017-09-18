На Украине прокуратура опротестует оправдательный приговор по делу 2 мая в Одессе

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура не согласна с решением городского суда Черноморска и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор по резонансному делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, который грубо нарушает нормы закона, и уже готовит апелляционную жалобу", - написала она в Facebook.

Сарган напомнила, что представители прокуратуры требовали назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Она также отметила, что доказательства, полученные следователями органов полиции и прокуратуры Одесской области, по событиям 2 мая и предоставленные суду, приняты не были.

Черноморский городской суд в понедельник вынес оправдательный приговор всем пяти обвиняемым по делу 2 мая за недоказанностью вины. Однако сразу после этого сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Евгению Мефедову и Сергею Долженкову новые обвинения, они помещены под арест.